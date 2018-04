Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (25/04/2018).- El tiroteo registrado la tarde de este martes y que dejara al menos 5 estudiantes lesionados, en una institución educativa de la capital del estado enciende los focos rojos en la zona sur.

José Antonio Chong , titular de la dirección de educación en este municipio, habló en torno a acciones que ya se venían planeando en coordinación con la Federación, ahora con mayor razón, refiere.

Explica que son al menos 3 las escuelas que serán atendidas con programas específicos en temas de prevención hacia los estudiantes.

“Tenemos apoyo de la Gendarmería, los Centros de Apoyo a la Juventud, los cuales nos apoyan con platicas, iniciaremos el fortalecimiento a la seguridad es un programa Federal que también se inicia, si no esta semana, la próxima”-

Con el mencionado programa se atenderá a tres escuelas Secundarias como la Técnica 84, la General número 1 y la 2, porque es en esa edad donde hay más tentaciones y ganas de andar de curiosos, explica el mentor y responsable de la educación en este municipio.

“En el programa participan papás, maestros y alumnos y las autoridades que vienen con los temas ellos hablan de la prevención del consumo de sustancias prohibidas, el comportamiento en la sociedad, la tolerancia, convivencia y valores, es un apoyo Federal “, recalca José Antonio Chong.

Señalo además que la vigilancia en las escuelas se ha aplicado, sobre todo en aquellas que lo solicitan previamente.

“Nosotros hasta antes del periodo vacacional pedimos a través de la Secretaria del Ayuntamiento que se redoblaran las vigilancias, los recorridos en los centros vacacionales y obvio ahora con el regreso a clases con los niveles de educación media, hacia arriba pues siempre pedimos el apoyo para que no haya contaminación de los estudiantes con otras situaciones indebidas. No tengo el reporte de algún director que diga que no se le ha vigilado pese a estarla solicitando con urgencia”.

Este año ninguna escuela ha solicitado vigilancia, el año pasado una o dos concluye.