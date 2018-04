Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/04/2018).- Se oye una tenebrosa canción estilo gótico, tocada en piano de cola. Entran a escena el Doctor Frankenstein e Igor, personificados por los Maskabroners. En ese momento el ritmo de la música cambia y se convierte en la famosísima rola del grupo Clímax llamada “Mesa que más aplauda”, provocando que Igor se suelte a balar alegremente.

-Dr. Frankenstein: ¡Ya, ya, ya Igorrr, ya párale, ya va a empezarrr el prrrogrrrama! Mirrra, mejorrr vamos a prrresentarrr a nuestrrra invitada especial. Ella es candidata y se llama Mahlel Abdulá.

Entra una curvilínea mujer, dueña de ebúrneas protuberancias y ojitos pizpiretos, con un pelo largo y sedoso, enfundada en un apretado pantalón de mezclilla y una camisa blanca con su nombre bordado a colores.

Igor se le va a las piernas y con un bamboleo de caderas dice:

-Igor: ¡Olofoooooox!

-Dr. Frankenstein: Deja de hacerrr eso, Igorrr. ¡Vamos, fuera!

Acto seguido, se sientan en unas sillas desde donde se alcanzan a ver las pronunciadas curvas de la atractiva fémina.

-Igor: ¡Oye, mia, eta eja etá bien abrosa!

-Mahlel: ¿Qué dijo?

-Dr. Frankenstein: ¿Eh? ¡Ahhh, nada, nada! Es que la confundió con una arrrtista muy famosa, perrro que también está muy sabrrrosa, je, je, jeee.

-Mahlel: ¡Ahhh, bueno! Algunas personas me dicen que me parezco a Ninel Conde, sólo que ella mide 90-60-90 y yo mido un poquitín más.

-Igor: ¡Ja, ja, jaaaa!¡Ay, no ames!

-Mahlel (con el seño fruncido): ¿Qué fue lo que dijo?

-Dr. Frankenstein: Que cuando quierrras que te tomen las medidas lo llames.

-Mahlel: Está bien. Pero a lo que vengo aquí, a este programa es a exponer mis propuestas legislativas. Yo soy hija de un periodista y como hija de periodista sé de las necesidades de ustedes, los de los medios de comunicación. Pero también en mi familia me enseñaron desde muy pequeña el respeto a los valores, el estudio y el trabajo fructífero. Nuestro candidato a la Presidencia de la República, Toño Mid…

-Igor: ¡A mí Oño Id me la ela! (Haciendo una señal con la mano cerrada, a la altura de su pelvis).

-Mahlel: ¿Qué dijo?

-Dr. Frankenstein: ¡No, no es lo que piensa! Lo que dijo es que Toño Mid es su alma gemela.

-Mahlel: Dicen que los dos somos muy carismáticos y vamos a ganar la elección. A mí me quieren mucho en todos los lugares a los que voy.

-Igor: ¡Obre odo por las etas! (Haciendo un nuevo movimiento con las dos manos a la altura del pecho).

-Mariel: ¿Qué dijo? ¡Ahora sí lo escuché bien!

-Dr. Frankenstein: ¡Que… que si parrra nadarrr usted usa aletas… o nada más los flotadorrres! (Haciendo la misma seña que hizo Igor segundos antes).

-Mahlel: ¡Es algo que a ustedes no les importa! Bueno, ¿me van a entrevistar o no?

-Dr. Frankenstein: Sí, clarrro. Díganos dónde ha estado y qué le ha dicho la gente durrrante sus recorrridos.

-Mahlel: Bueno, fui a Reynosa, estuve en mi tierra natal, Nuevo Laredo y luego fui a Matamoros y a Tampico. Pasé por Río Bravo, pero ahí mis camaradas periodistas querían sus chayotes pero yo les había dicho con anticipación que mi papá también fue periodista y yo estudié Comunicación Social, así que ando igual que ellos, sin un centavo en la bolsa, ja. ja. ja.

-Igor: ¡Inche eja aona!

-Mahlel: ¿Qué cosa dijo?

-Dr. Frankenstein: Crrreo que ahorrra sí dijo lo que escuchó… No, no se crrrea, es que Igor es muy juguetón…

Se levanta de la silla Igor y se va nuevamente a las pantorrillas de la candidata:

-Igor: ¡Olofooooooox!

-Mahlel: ¡Me retiro de este lugar! Está peor que Río Bravo. ¿Dónde está la salida?

La candidata se retira y se escucha nuevamente la canción gótica, mientras las luces se apagan dejando en penumbras al Dr. Frankenstein e Igor.