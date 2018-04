Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/04/2018).- Un grupo de vecinos de la colonia “La Unión” que forma parte del ejido “El Grullo” acudieron a la presidencia municipal para dialogar con funcionarios de las ؘdirecciones tanto de gobierno como de la tenencia de la tierra que titulan los licenciado Julio Hernández Luévano y Javier Pérez García.

La dirigente de ellos es la señora Roxana González Hernández que representa al menos a 180 familias que viven sin servicios, por lo que solicitan agua, luz y drenaje así como servicios de microbuses.

-No nos han podido regularizar porque otro grupo se ha dedicado a quitarnos el poco dinero que tenemos, pero no es así, tenemos que tocar puertas como aquí estamos abiertos, tenemos cartas de posesión que nos “dio” Everardo Villarreal y resulta que son falsas, por ello ahora confiamos en Maki Ortíz, ella si nos va a ayudar-, dijo la líder y luego rompió en llanto ante amenazas de muerte que pesan sobre ella.

No queremos amenazas, sino servicios dijeron sus compañeros que acudieron a la presidencia municipal donde también acudió el comisariado ejidal, el señor Juan Manuel Esquivel, el terreno ocupado es de al menos tres hectáreas.

Javier Pérez comento que las cartas de posesión presentadas no coinciden con la firma del ex alcalde, Everardo Villarreal que se vendieron no fueron regaladas, incluso en su oficina encontraron “toneladas” de cartas de posesión, mal firmadas por Everardo, malhechas y así las estuvieron vendiendo, pero todo cambio para bien, apunto.