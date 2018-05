Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Nuevo Laredo, Tamaulipas (01/05/2018).- Como candidato del PAN a la diputación federal, empresario y ciudadano de Nuevo Laredo, entiendo lo importante que es escuchar propuestas y soluciones reales para las problemáticas que hemos arrastrado como sociedad por generaciones. Y eso es lo que he hecho desde que arrancó la campaña: ver y hablar de frente con los vecinos de las diferentes colonias por donde he caminado junto con mi equipo de colaboradores y simpatizantes.

Siempre me he dedicado profesionalmente al rubro del comercio exterior y las aduanas, donde he generado empleos que dan bienestar para centenares de familias neolaredenses. Llevo más de 30 años de experiencia en ello, y la constante es el trabajo duro. Tengo la calidad moral para pararme donde sea, con la frente en alto, sin que alguien me pueda señalar de vivir de otra cosa que no sea producto de las empresas que dirijo y encabezo, y mucho menos de que he trabajado en perjuicio de mi gente y su patrimonio, o del erario público.

Cuando fui diputado local, trabajé por la seguridad de los connacionales repatriados desde Estados Unidos creando un programa que los ayudara a regresar a salvo a sus estados de origen; viajé utilizando recursos propios a varias partes de México y el vecino país para que se formalizara la caravana migrante que se sigue implementando en la actualidad, dando seguridad a todos los que cruzan por esta frontera para visitar su tierra. ¿Qué han hecho los demás candidatos, no en su beneficio personal, sino en beneficio de Nuevo Laredo?

Cuando yo vea que saben lo que es trabajar, ganarse la vida y servir a Nuevo Laredo, entonces consideraré participar en un debate serio, y organizado por instituciones imparciales que siempre tendrán mi respeto. Mientras tanto, continuaré recorriendo las colonias para escuchar a la gente y explicarles las propuestas que tenemos en el PAN y la coalición Por México al Frente. Ese es el debate en el que sí creo, y yo invito a los otros candidatos a que hagan lo mismo.