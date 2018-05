Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Matamoros, Tamaulipas (02/05/2018).- La candidata a Diputada Federal por el IV Distrito Electoral de la coalición Por México al Frente Verónica Salazar visitó este Día del Niño las colonias Acuario y Praxedis Balboa pidiendo la confianza de los ciudadanos.

Dentro del recorrido manifestó su preocupación por la niñez y por ello una de sus propuestas es gestionar recursos para lograr una mejor calidad educativa.

“No hay posibilidades de un mejor futuro sin consolidar un sistema educativo centrado en el bienestar presente y futuro de nuestra niñez. No podemos consentir que haya escuelas donde al llover los techos se filtran; en las que los mesa bancos estén rotos y en condiciones deplorables; escuelas en las que no hay agua en los baños o que, peor aún, no tienen baños; escuelas sin material deportivo o para actividades artísticas.

La educación integral de nuestra niñez pasa por resolver estas carencias y por eso seré una férrea defensora de más recursos para las escuelas.”

El Candidato a la presidencia de la República por la colación conformada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya firmó hace unos días los 10 Compromisos del Pacto por la Primera Infancia mismos que respalda Vero Salazar al saber la importancia de la niñez en el futuro de México.

Entre estos compromisos está el disminuir a 45% el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años que viven en pobreza, reducir a 9% la desnutrición crónica y a 17% la anemia en menores de 5 años e incrementar la lactancia en la primera hora de vida al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a 45%.