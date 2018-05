***Ya solicito seguridad.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (02/05/2018).- La regidora del cabildo Tampiqueño América Sandoval, hizo anuncios muy delicados y serios.

Aprovechando su visita a esta ciudad para festejar con los Altamirenses el aniversario número 269 de la fundación, externó lo que ha estado viviendo en los últimos meses, gracias a los señalamientos que ha dado a conocer como el hecho que en varias áreas existen aviadores en la administración municipal que encabeza la maestra Magdalena Peraza Guerra o también la forma en la que existen “becados” que no cumplen con el perfil para serlo.

En ese sentido la integrante del cuerpo edilicio porteño, de extracción perredista, expresó.

“Ya lo he dicho muchas veces, temo por mi vida, por la vida de algún miembro de mi familia, por mi persona, por todo esto que he estado sacando, pero yo solo le puedo decir a la ciudadanía que solo estoy haciendo mi trabajo para el cual la gente voto para que estuviéramos ahí, lo único que hago es regresar el voto de confianza”.

Reitera su preocupación “si, si temo por mi vida, lo he dicho muchas veces ya puse una denuncia en la agencia del Ministerio Público por cualquier cosa que me llegara a pasar”.

Y señaló que ya está por pedir que la cuiden.

“Si estoy por pedir restricción o seguridad me han seguido amenazando luego veo que hay vehículos en algunas ocasiones me siguen, hace días saliendo de presidencia me pusieron un susto porque una persona me hacía señas que me parara, no quise hacerlo me seguí de largo, pero nunca esta demás cuidarse”.

Declaro además la edil que pese a todo lo ocurrido va a seguir haciendo los señalamientos porque esa es parte de su labor, el buscar que se trasparenten las cosas.