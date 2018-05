***El presidencial aseguró que Ricardo Anaya se reunió con un grupo de empresarios a quienes les pidió que lo ayudaran a ganar las elecciones del próximo 1 de julio.

Por: Excelsiopr//aquitamaulipas.com

Zongolica, Veracruz (03/05/2018).-

Mis opositores políticos “no tienen salida” y sería mejor que se repararan psicológicamente para aceptar la realidad que en el país habrá una auténtica democracia a partir del primero de diciembre de este año, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Previo a retomar su gira por el estado de Puebla, tras hacer una breve estancia en Veracruz, López Obrador estimó que aun cuando un grupo de empresarios pactó con Ricardo Anaya “convencer” al presidente de la república, Enrique Peña Nieto para apoyar al panista en sus aspiraciones presidenciales, a cambio de que “le baje” a la amenaza de encarcelar al priista, todo será inútil porque quienes están con Anaya Cortés y Meade Kuribreña no aceptarán esa alianza y se pasarían al (partido) Morena.

Meade va a decidir, yo espero que Meade pierda con dignidad, que no se someta y además es inútil porque Anaya no representa nada, no crece; o sea, es este grupo, (…) Es importante pedirle a Anaya que diga si es cierto que tuvo esta reunión con esta gente, fue hace como un mes o mes y medio”, indicó López Obrador.

En esta reunión, el candidato presidencial del PAN y del PRD pidió un favor a los empresarios, reveló el político tabasqueño.

Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudaran, Anaya le pidió ayuda a este grupo para convencer a Peña que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyando a Anaya (…) la reunión a la que estoy haciendo referencia fue cerrada y tomaron el acuerdo que iban ir a ver a Peña y de apoyar a Anaya”, explicó López Obrador.

De acuerdo con el presidencial, algunos de los empresarios que asumieron el compromiso con Anaya Cortés son Alejandro Ramírez, Germán Larrea, Claudio X. González, Alberto Bailléres González y Eduardo Tricio.

A todos ellos les digo que no se preocupen, que no es mi fuerte la venganza, lo único, lo único que puede ser que no les guste es que ya no van a seguir robando y ya no van a tener el privilegio de mandar, porque no es nada más seguir robando, sino que quieren mantener el privilegio de mandar”, afirmó.

López Obrador recalcó que cuando sea presidente de México los va a tratar “con mucho respeto y no va a perseguir a nadie”.

Luego de este mensaje, López Obrador le pidió a este grupo de empresarios pensar en México y darse cuenta que tuvieron mucho tiempo para dominar al país “y lo desgraciaron”.