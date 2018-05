***El candidato presidencial indicó que señaló que su campaña se encuentra en ajustes diarios, por lo que no descartó que se vaya a dar un replanteamiento en la estrategia.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Atlxico, Puebla (03/05/2018).-

Sin acuerdos, sin plan B, ni componendas, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México aseguró en Atlixco, Puebla, que ganará la presidencia de la República.

Estamos aquí para ganar, no hay plan B, no hay plan C; no hay acuerdos, no hay componendas, el único acuerdo es por Puebla”, aseguró.

Asimismo, dijo que le va ganar la batalla a los que tienen riesgo en su propuesta, a los que no han podido resolver el problema de la seguridad, a quienes “nos quieren dividir y prometen lo que saben que no van a poder cumplir”.

A su paso por Puebla, el abanderado presidencial, cuestionó la candidatura de Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, la que calificó como una reelección escondida.

No queremos gobiernos a trasmano, no creemos en reelecciones escondidas, no creemos en liderazgos que se conocen más en Polanco que en Puebla, queremos un gobierno poblano para los poblanos”, precisó.

Previamente, tras su encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla en Cholula, el candidato de la coalición Todos por México señaló que su campaña por la presidencia de la República se encuentra en ajustes diarios, por lo que no descartó que se vaya a dar un replanteamiento en la estrategia.

Todos los días estamos haciendo ajustes, y en esos ajustes lo que queremos enfatizar es algo muy sencillo. Nosotros vamos a seguir trabajando, la encuesta importante es la del primero de julio. Falta mucho en la campaña, muchos momentos, mucho espacio, mucha reflexión, mucho contraste. Nosotros estamos tranquilos y seguros de que vamos a ganar”, agregó.