Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/05/2018).- Alertamiento dirigido a las Unidades de Protección Civil de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Luego que el día 2 de mayo del presente año, la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos de América reportó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el robo de un equipo medidor de densidad y humedad marca Troxler, modelo 3430, el cual contiene dos fuentes radiactivas de Cesio-137 y Americio241/Berilio,.

Ambas con actividades aproximadas de 40 mCi y 8 mCi, respectivamente. El equipo fue robado en la ciudad de Houston, en el Estado de Texas de los Estados Unidos de América, colindante con los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Asimismo, se reportó el robo de un equipo medidor de densidad y humedad marca Humboldt, modelo 5001, número de serie 2821, el cual contiene dos fuentes radiactivas de Cesio137 (número de serie NJ-04061) y Americio241/Berilio (número de serie 0379CX), con actividades aproximadas de 10 mCi y 40 mCi, respectivamente.

El equipo fue robado en la ciudad de Dallas, en el Estado de Texas de los Estados Unidos de América, colindante con los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; aunque es poco probable que el equipo sea trasladado a territorio nacional, se emite esta información para conocimiento de las Autoridades Estatales de Protección Civil.

Es de señalar, que es muy improbable que estas fuentes lesione permanentemente a alguien. Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar temporalmente a quien la manipulara o estuviera en contacto con ella durante muchas horas, o que se hallase cerca de ella durante un periodo de muchas semanas.

Como medidas implementadas, se notifica a las Unidades de Protección Civil de las Entidades Federativas donde podría llegar a localizarse la fuente, así como a las dependencias federales de seguridad nacional del Sistema Nacional de Protección Civil para que se detonen los protocolos de alerta y protección a la población y llamar al 911 en caso de saber de estas unidades nucleares.