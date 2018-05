Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (04/05/2018).- LA ASOCIACION COMUNICADORES UNIDOS de Rio Bravo viene haciendo y desarrollando una convocatoria a los diferentes candidatos a los cargos de elección popular.

EN UNA PRIMERA parte convocó a los candidatos a diputados federales de los distritos 2, 3 y 9 tanto propietarios como suplentes.

DIJO Lo anterior en sesión del grupo de periodistas, corresponsales y representantes de medios de comunicación en Rio Bravo el secretario de derechos humano, FRANCISCO HERRERA CASTRO y LUPITA MONTALVO GOMEZ, secretaria de atención a causas sociales del consejo directivo que nos honramos en presidir y que ya trabaja activamente en la organización de estos encuentros que inician a partir de la próxima semana en Rio Bravo y Reynosa precisamente donde los abanderados de los partidos o al menos la mayoría han accedido abordarán su tema de trayectoria, propuesta y proyecto político para su distrito electoral.

GIOVANNI BARRIOS, presidente de JUSTICIA TAMAULIPAS A.C. promueve ampliamente la lucha para alcanzar el nivel suficiente en lo nacional con el tema de desparecidos.

Esto nos lo comentó en entrevista:

Algo sucedió en el desfile de la celebración del día del trabajo con dos médicos al pendiente del desfile conmemorativo por cierto el no. 132 aniversario de la lucha de obreros en Rio Blanco, Cananea y Chicago.

Pues los médicos MAKI ORTIZ Y SERAPIO CANTU ambos candidatos a la presidencia municipal por el PAN y por el PRI respectivamente causaron impresión su presencia en el desfile del dia del trabajo y los dos trataron de ganar pueblo quien ganó?

Pues definitivamente hay un punto de observancia y es que nunca se había visto que los panistas en tiempos de elección irrumpieran en un desfile faltando al respeto a la autoridad municipal como lo hicieron la candidata al senado fulana chiflada y mediocre como es YAHLEEL ABDALA y quien acompañada de SERAPIO CANTU que le siguió la corriente y GUSTAVO RICO de paso se dieron su vueltecita por el desfile cuando en un acto institucional no debieron hacerlo por respeto a la autoridad.

OTRO CAMBIO SE ACERCA en el ayuntamiento de Matamoros con la directora de comunicación social a cargo de NORA DOMINGUEZ, quien se apresta según voces para hacerse cargo de la campaña electoral en el manejo de los medios de comunicación precisamente de JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE por lo que no dude que llegue alguien nuevo a manejar la imagen del ayuntamiento.

Pues la inquieta NORA DOMINGUEZ tendrá que decidir donde prestar sus servicios como comunicadora.

LO ANTERIOR NADA tiene que ver con la gestión permanente que desarrolla el regidor HECTOR SILVA SANTOS que ha seguido manteniendo un ritmo de trabajo digno de reconocerse en su labor diaria al frente de una representación popular como es ser parte del cabildo y donde ya es un candidato a la reelección lo que no lograron otros.

Y DONDE LAS COSAS no andan muy bien es en algunos ex ediles y ex funcionarios públicos donde la voladora les puede caer como es el caso de municipios como Rio Bravo donde estaba pendiente ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ como en Reynosa con JOSE ELIAS y en Tula con JAUN ANDRES DIAZ. Lo anterior De acuerdo señalamientos hechos por el secretario de la contraloría gubernamental MARIO SORIA pues apunta el dedo acusador a como alrededor de que son 40 ex alcaldes de Tamaulipas y el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, los que están siendo investigados por desvíos que van alrededor de 25 mil millones de pesos.

ESTO ES algo que el LIC. JORGE ESPINO ASCANIO pone en la transparencia como en el caso de COMAPA de algunos municipios las cosas no andan muy bien que digamos y es que hay funcionarios que ahora son los nuevos ricos del pueblo en algunos casos y ya se espera se hagan investigaciones pertinentes al caso.

SEÑALAN QUE LAS acusaciones se podrían hacer en plena campaña electoral donde pegará y duro a algunos fulanos deshonestos que se quedan con lo que no es de ellos.

HAY QUE MENCIONAR que el cambio a la constitución sobre el tema de la eliminación del fuero será hasta después de las elecciones del 1 de julio por lo que quedo JOSE ANTONIO MEADE por la calle de la amargura.

ASI ES DE QUE ningún gerente administrativo de COMAPA o ningún funcionario de una administración federal podría quedar fuera de la ley en caso de haber incurrido en faltas administrativas o peculado como es el caso que ya se ha presentado en algunas administraciones y sino pal baile vamos.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el IV distrito electoral, ANTO TOVAR GARCIA, a más de 30 días de iniciada la campaña electoral, continua con intensos recorridos en las colonias de Matamoros, llevando sus propuestas y compromisos de campaña.

El abanderado del PRI, acompañado de su esposa ERIKA ALEJANDRA GONZALEZ y FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ, candidato suplente, ha tenido la oportunidad de estrechar la mano de habitantes de diversos sectores de la ciudad, pertenecientes al IV distrito, así mismo de trabajadores, comerciantes y empresarios, con quienes se ha comprometido vigilar muy de cerca el tema de la corrupción.

AQUÍ EL CANDIDATO, durante su labor proselitista ha comentado a los matamorenses que como diputado federal, procurará que los actos de corrupción no queden impunes.

Y EN LA COMAPA DE REYNOSA quien ha desarrollado una positiva labor al frente de la coordinación de aguas residuales desde hace varios meses en la actual administración municipal es el joven ingeniero MAURILIO VIELMA a quien no hay que perder de vista pues además de ser un positivo funcionario público del organismo cuenta con trayectoria dentro de su partido acción nacional.

COMO TAMBIEN en el mismo rumbo pero en el PAN municipal DIEGO QUEZADA como integrante de la planilla de regidores y síndicos que encabeza MAKI ORTIZ dará positivos resultados al trabajo a partir del 14 de mayo.

SE PREPARAN las candidatas a la alcaldía de Reynosa por el Panal, PARTIDO NUEVA ALIANZA maestras NADIA DE LA ROSA LEDEZMA como presidente municipal propietaria y GILMA SANCHEZ SANCHEZ como vicepresidente municipal.

ELLAS se encuentran contando con la fuerza del magisterio de Reynosa y donde el presidente del comité municipal está poniendo la muestra con la estructura y organización además de la planeación que iniciará a partir del primer minuto del 14 de mayo en que juntos harán campaña con los candidatos a la diputación federal por el distrito II, PROFR. EFRAIN DOMINGUEZ y por el IX distrito la maestra NAEREYDA VAZQUEZ OLLERVIDES.

Este 3 de mayo se conmemora el día internacional de la libertad de prensa.

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 3 de mayo a DON CRUZ ORTIZ “Crucitos”; AL PERIODISTA ALEJANDRO VALLADARES, asi como a los amigos albañiles en su dia; A JUAN CARLOS CORTINA, y este 4 de mayo a DANIEL SOLIS editor de En línea directa; asi como a AURORA PEÑA PUENTE….Y nos veremos.