Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (04/05/2018).- TRATANDO DE OXIGENAR AL CANDIDATO DEL PRI JOSE ANTONIO MEADE, LA ORDEN FUE DADA DESDE LOS PINOS, EL CAMBIO DEL PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI ENRIQUE OCHOA REZA POR EL EXGOBERNADOR DE GUERRERO RENE “ EL NEGRO” JUAREZ QUIEN CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA en lo electoral, cuando se trata de ganar de la forma que sea, la situación es que los 20 puntos de diferencia que lo separan del candidato de MORENA Andrés Manuel López Obrador ni operando todo el año lo lograrían.

ESTA CONSCIENTE LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI Y LOS MISMOS PINOS QUE ES UN IMPOSIBLE QUE JOSE ANTONIO MEADE LOGRARA GANAR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, HOY YA LES INTERESA LOGRAR OBTENER UN DECOROSO SEGUNDO LUGAR A NIVEL NACIONAL, mas sin embargo Ricardo Anaya Cortez el candidato de la coalición “Por México al Frente” sigue avanzando para tratar de posicionarse políticamente en primer lugar, igualmente difícil pero con mayores posibilidades que Meade Kuribeña.

MIENTRAS QUE EL EXPRESIDENTE NACIONAL DEL PRI ENRIQUE OCHOA REZA SE VA A SU CANDIDATURA PRURINOMINAL QUE LE ASEGURA ESTAR DENTRO DEL SENADO, REVELA A SUS AMIGOS QUE SERA EL PROXIMO COORDINADOR DE LA BANCADA PRIISTA EN EL SENADO, PORQUE FUEUN ACUERDO CON EPN, mas sin embargo su actuación fue de lo mas pésima, teniendo en cuenta que nunca había tenido carrera política dentro del PRI y esto fue precisamente lo que motivo que el tricolor sea la tercer fuerza política en todo el País, es decir lo llevo a retroceder en lugar de avanzar y todavía exige un premio.

LA ESTRATEGIA QUE INICIO EL NUEVO PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI RENE “EL NEGRO” JUAREZ FUE DIALOGAR CON LOS LIDERES DE LOS SECTORES Y ORGANISMOS TRADICIONALES PRIISTAS Y EXIGIRLES TRABAJO Y APOYO POR PARTE DE SUS AGREMIADOS en el CTM, maestros, campesinos, petroleros, jóvenes y mujeres, pero sucede que a estas alturas quienes no trabajan directamente en el Gobierno no acataran ninguna exigencia política, las estructuras ya no son del PRI mucho menos confiables para garantizar el voto ciudadano, así mismo dialogara con todos los gobernadores priistas para pedir que sus trabajadores garanticen votar por José Antonio Meade el próximo 1º de Julio, otra utopía que no funcionara tampoco, el fraude es muy difícil que lo realicen con la tecnología y el razonamiento del voto en los tiempos actuales.

EL PROBLEMA NO RADICA DENTRO DE LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PRI, LA CUESTION ES QUE LA GRAN MAYORIA DE LOS MEXICANOS NO ESTA DE ACUERDO EN LOS ACTOS DE CORRUPCION E INSEGURIDAD QUE ESTA METIDO EL PAIS, POR CONSECUENCIA EL PAIS ECONOMICAMENTE ESTA ESTANCADO, la ciudadanía está harta de este Gobierno y no cree en los candidatos oficialistas, tal vez José Antonio Meade es un buen político, pero así fuera Pedro o Pablo el candidato tenga por segura que recibiría el mismo trato político, dice un refrán con gran sentido común “ A fuerza ni los zapatos entran” una gran verdad.

LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF-TAMAULIPAS SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA Y LA DIRECTORA LIC, OMEHEIRA LOPEZ REYNA VISITARON EL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO ACOMPAÑADAS DE FERNANDO LANDEROS presidente de la fundación, el objetivo fue conocer su operatividad para mejorar su conducta, socialización y comunicación más eficiente para estas técnicas adicionarlas en la atención a los niños tamaulipecos en él CREE, en los 7 CRI Y las 43 unidades básicas de rehabilitación que existen en cada Municipio y de esta forma llevar la atención en un 100% en todo el Estado.

PARA EL 2020 ESTA PROGRAMADA LA OPERATIVIDAD DEL PUERTO DE MATAMOROS EN SU TERMINAL MARITIMA QUE SERA UNA DE LAS MAS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL AREA DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS DE LAS AGUAS profundas en el Golfo de México, hoy el Gobernador de Tamaulipas Francisco Garcia Cabeza de Vaca acompañado de Empresarios conocieron la forma en que funcionara, misma que fue explicada por el director general de administración portuaria integral Ricardo Correa Chaires, esto viene a detonar tanto fuentes de empleo como el sector económico , porque se invertirán más de 62 mil millones de dólares.

EN TAMAULIPAS DE ACUERDO A LA ENCUESTA ARIAS LAS MEDICIONES REALES EN LAS CANDIDATURAS PARA LA PRESIDENCIA DE MEXICO, RICARDO ANAYA TIENE UNA PREFERENCIA ELECTORAL DE 09 PUNTOS SOBRE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ES DECIR los Tamaulipecos han tenido buena aceptación en el actual gobierno del cambio, lo dicen las cifras y los resultados, aunque MORENA ha tenido buen avance electoral comparativamente con años anteriores, esto viene a sepultar aun mas al PRI.

CONTINUANDO EL FOMENTO AL TURISMO Y LA GASTRONOMIA CON QUE CUENTA REYNOSA, LA COMISION DE TURISMO MUNICIPAL ANUNCIO QUE EL PROXIMO SABADO A LAS 06:00 DE LA TARDE SE REALIZARA EL FESTIVAL ALGABARIA , PRECISAMENTE en la calle del taco donde habrá música, baile, artesanías y la degustación de los ricos platillos mexicanos, estarán presentes autoridades municipales y la Dra. Maki Ortiz Domínguez quien sigue trabajando fuertemente para fortalecer integralmente al Municipio.

EL DIPUTADO TAMAULIPECO JOAQUIN HERNANDEZ CORREA QUE ENCABEZA LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, DECLARO QUE SE HA SANCIONADO A DOS ALCALDES TAMAULIPECOS POR NO ENTREGAR A TIEMPOS LAS CUENTAS PUBLICAS DEL 2017, ellos son el presidente municipal de Valle hermoso Dr. Daniel Torres Espinoza y el alcalde de Guemez Carlos Adrian Cárdenas González, la multa se les aplicara directamente a sus salarios que reciben por bien administrar los recursos públicos que les entregan el Gobierno del Estado.

ASI MISMO EN REYNOSA, LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES ERNESTO “NETO “ ROBINSO TERAN RECIBIO EL APOYO DE LAS FAMILIAS DE LA COL. BUGAMBILIAS, MIENTRAS QUE GUSTAVO RICO DE SARO RECIBIO EL APOYO DE LOS LIDERES del sector Obrero quienes lo acompañaron en su caminata en las colonias de Reynosa, pidiendo el apoyo y escuchando las propuestas.

EN ESTE MISMO DISTROT 09 ARMANDO ZERTUCHE BUSCA SER EL REPRESENTANTE DE LOS REYNOSENSES POR MORENA, MIENTRAS QUIEN CONTINUA CAMINANDO EN LAS COLONIAS HA SIDO LA LIC. CLAUDIA MUNGUIA POSTULADA POR EL PARTIDO VERDE, finalmente la maestra Nere Vásquez está siendo respaldada por los maestros de Nueva Alianza.

EN RIO BRAVO APLICADOS EN 100% LA PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MADERO, LA MAQUINARIA TRABAJO A PASOS ACELERADOS, IGUALMENTE EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REEMPLAZA LAS LAMPARAS MERCURIALES tradicionales por las modernas iluminación de LED.