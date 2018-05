***Como una falta de respeto a la ley y a los ciudadanos, calificó Margarita Zavala, la postura de AMLO de dar manga ancha a los corruptos hasta julio.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (06/05/2018).-

Como una falta de respeto a la ley y a los ciudadanos, calificó Margarita Zavala, la postura de Andrés Manuel López Obrador de dar manga ancha a los corruptos hasta el primero de julio.

La candidata independiente a la Presidencia de la República advirtió que cuando una sola persona decide quién es corrupto y quién no lo es, que casos se deben investigar y cuáles no o a quién hay que sacar de la cárcel y a quién no, no se habla de instituciones o Estado de Derecho sino de totalitarismo.

“La expresión de que, de aquí al primero de julio, como usted lo dice, pueden hacer los corruptos lo que sea, pues nada más es una expresión totalitaria, de una enorme falta de respeto a la justicia, de entrada, de darle a cada quien lo suyo, y también una falta de respeto a la ley y a los ciudadanos”, manifestó.

Al participar en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, Margarita Zavala dijo que, de ganar las elecciones presidenciales, tendrá una alta prioridad la protección a los periodistas, y establecerá que cualquier amenaza o ataque a los representantes de los medios de comunicación sea una investigación que atraiga inmediatamente la Federación, para que estos casos sean combatidos con toda la fuerza del Estado Mexicano.