Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (11/05/2018).- Al desarrollarse la sesión de cabildo número 59 en el ayuntamiento de Tampico, misma que fue presidida por la profesora Magdalena Peraza Guerra, el punto principal fue la solicitud de licencia tanto de ella, como de algunos integrantes del cuerpo edilicio

¿Conque cara piden licencia?, si no trabajaron, no dieron informe de las direcciones, ¿con que cara le van a pedir a la ciudadanía que nuevamente confíen en ellos y les den su voto?, expuso con su muy particular estilo la regidora América Sandoval, al cuestionar el trabajo de integrantes del cabildo-. Aunque aclaro, que no se refería a todos-.

Dijo además que se incumplía al aprobar las licencias debido a que las presidencias de las comisiones quedarían acéfalas.

Pedro Monsiváis, Rodolfo Pizarro, Paloma González, Aureliana Núñez, que no estuvo presente, argumentando problemas de salud, el regidor Néstor luna de manera personal hizo su exposición para su retiro del cargo.

El lugar de la alcaldesa Peraza Guerra será ocupado por Isabel Salem Bernal, misma que asume su responsabilidad el día 13 de mayo de este 2018.

La alcaldesa lo hace para poder así realizar el trabajo político con miras a la reelección.