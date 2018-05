Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (14/05/2018).- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado, estuvo en la zona sur del estado, para arropar a sus candidatos a las alcaldías que este día arrancaron campaña.

En entrevista el líder tricolor se hizo acompañar de la responsable del Organismo de Mujeres Priistas a nivel nacional, Hilda Flores.

“Estamos apoyando a todos a Elvia Helguera que aquí nos acompaña, empezamos de lleno ya la campaña, encabezándola Antonio Meade, Alejandro Guevara y Yahleel, hoy retomamos con fuerza con candidatos a presidentes municipales porque estamos convencidos que esta campaña es de territorio, Magda Peraza, Julio Barrientos y Cacho Toral, pro hablar de los tres municipios de la zona conurbada, que darán trabajo para la sólida campaña de Pepe Meade, estamos construyendo el triunfo y estamos seguros que en el segundo tiempo cerraremos bien el día primero de julio”, señaló.

Al respaldar las propuestas dijo que la líder nacional de mujeres priistas Hilda Flores, vino a esta zona de Tamaulipas a dar inicio a las campañas de alcaldes, es una mujer luchona, que ha participado en varias elecciones, y se busca que Magdalena Peraza gobierne durante tres años más, a la vez que agradeció la presencia de Susana Hernández Flores.

“Nosotros esperamos excelentes resultados”, dijo.

Por su parte Madero Julio Barrientos, pidió a sus simpatizantes y a la ciudadanía Maderense que no se dejen sorprender “no se dejen sorprender a los ciudadanos, adultos mayores y ciudadanos, no vengo solo a participar vengo decidido a ganar, estoy seguro que seré el presidente municipal de Madero, que se oiga fuerte, nos llena de entusiasmo tener a nuestras autoridades y saber del reto que tenemos en esta fiesta cívica, las confrontaciones no nos llevan a ningún lado”.

Madalena Peraza Guerra quien busca la alcaldía de Tampico, se comprometió a ser una autoridad, de 24/7 ósea de 24 horas los 7 días a la semana.

“A las 12 horas con un minuto de este 14 de mayo, fecha significativa para esta campaña iniciamos la actividad proselitista, con la actitud propositiva y la hicimos con amigos que nos quieren nos conocen y nos aprecian, después fuimos a dar gracias al Creador, pero también para pedirle nos ayude con la bendición, para salir con la victoria porque vamos a estar cerca de la gente, Propositivos, limpia y propuesta donde se verán incluidos jóvenes, niños, personas con capacidades diferentes, todos estarán incluidos en esta campaña”.

Asegura y demanda que su trabajo será respetando a los demás, pero exige lo mismo.

“Donde daremos respeto y queremos lo mismo, queremos llevarla y transitar en paz, queremos que así nos respeten nuestros adversarios, donde quede fuera la difamación, el incluso no se haga presente porque el ciudadano quiere son propuestas”.

“Aquí vengo en compañía de mi equipo, hombres y mujeres que quieren dar lo mejo0r de ellos porque lo más valioso de Tampico es su gente. Trabajare 24/7 y servir de la mejor manera para estar atentos a los ciudadanos”.

Desde la madrugada por un lado Magdalena Peraza tomo las calles para pedir apoyo en Tampico, Julio Barrientos visito el mercado y la zona centro de Madero y Carlos Toral se reunió con la prensa de Altamira para hacer llegar sus propuestas, ya después recorrió algunas colonias.