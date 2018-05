Tweet on Twitter

***El aspirante a la presidencia asegura que le gustaría hacer equipo con ella en este momento o en algún otro; la solución para México son más inversiones, afirma.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (15/05/2018).-

El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, anunció que buscará a la expanista Margarita Zavala para que decline a su favor y con ello consolidar un proyecto ganador rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo.

Al asistir como invitado a la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, Anaya Cortés señaló, a pregunta expresa, que buscará a la candidata independiente, y puntualizó que el momento actual es “para ver hacia adelante”.

—¿Buscaría a Margarita Zavala para llegar a un acuerdo político y que declinara? –preguntó el moderador.

—Sí, por supuesto. Mira yo la tengo en un extraordinario concepto a Margarita; yo estoy en la mejor disposición. Yo te puedo hablar de mi parte hacia ella: la tengo en muy buen concepto, la apreció y me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o en algún otro momento. Estoy no sólo abierto, sino en la mejor disposición.

Argumentó que en esta coyuntura la competencia electoral es entre dos proyectos, no entre dos personas, y precisó que por ello quienes tienen una visión distinta a la de Morena deben unir esfuerzos bajo el precepto del “voto útil”.

Por el contrario, el panista dijo que no buscará a José Antonio Meade, al puntualizar que “él no es dueño de esos votos”, en alusión a los simpatizantes priistas y de otros partidos que no están a favor del proyecto del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Ricardo Anaya explicó a los consejeros de BBVA que para los partidos que integran Por México al Frente es más fácil remontar las tendencias electorales, pues “nuestra coalición está creciendo más ahora con las campañas locales, tenemos más estructura de la que tiene Morena”.

En su exposición dijo que México no va por el camino correcto; señaló que la solución es que haya inversión. Explicó que será presidente para darle al país los resultados y el cambio que necesita, transitando a la economía del conocimiento, acabando con la corrupción y haciendo frente a las disrupciones.

Previamente, en otro evento, Anaya recibió el documento “7 puntos relevantes de una Agenda Migrante”, de manos de Eunice Rendón, Coordinadora de Agenda Migrante y representante de una coalición de más de 600 organizaciones y aliados migrantes tanto en México como en Estados Unidos.

Esta tarde, el panista encabezó un encuentro ciudadano en la Alameda del Sur de la Ciudad de México, acompañado de la candidata a Jefa de Gobierno por la Coalición por México al Frente, Alejandra Barrales, y de candidatos perredistas, panistas y de Movimiento Ciudadano a distintos puestos de elección popular.