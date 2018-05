Tweet on Twitter

***En otro tema, López Obrador expresó que hasta las apuestas en Las Vegas ‘estamos 85% de que vamos a ganar’; asimismo, aseguró que no cerrará la base militar de Santa Lucía.

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Río Verde, San Luis Potosí (15/05/2018).-

Frente a la larga lista de asesinatos cometidos en agravio de candidatosa puestos de elección popular, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia “son libres” de solicitar custodia si lo consideran necesario.

Desde Río Verde, San Luis Potosí, el candidato presidencial aclaró que si bien él ya decidió “que el pueblo lo cuide” y que no teme por su integridad física, los demás candidatos “están en su derecho” de acudir a la Policía Federal o incluso, requerir la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos.

Yo he decidido que me va a cuidar la gente, me va a cuidar el pueblo. (Los candidatos) son libres, son libres, claro, los que lo deseen y cada quien tiene que decidir. En mi caso yo voy hacer la campaña sin guardaespaldas”, respondió al cuestionarle si los candidatos de su partido podrían hacer uso de la medida frente a las ejecuciones cometidas contra políticos de todos los partidos en lo que va de la campaña electoral.

Minutos antes, al pronunciar su discurso frente a seguidores de Morena y el Partido del Trabajo en Río Verde, San Luis Potosí, López Obrador presumió que las encuestas lo siguen ubicando como el favorito para ocupar la Presidencia de la República a partir del próximo primero de diciembre de este año.

E incluso, dijo, que esas mismas tendencias, se reflejan en lo que pasa en Las Vegas, en Estados Unidos.

No sólo son las encuestas (…) estamos 20 puntos arriba de ventaja, hasta las apuestas en Las Vegas estamos 85% de que vamos a ganar, por eso no voy a hablar de la elección”, destacó al delinear los ejes principales del proyecto de nación que encabeza.

***La llamada reforma educativa se cancela: AMLO a maestros.

Posteriormente, López Obrador felicitó a los maestros en su día y ratificó su determinación de cancelar “la llamada Reforma Educativa”, de ganar el próximo primero de julio para que se deje sin vigencia cualquier normatividad que afecte los derechos laborales de los docentes.

La forma de dejar de hacerlo será recurriendo a las facultades presidenciales que tendrá; como por ejemplo, la emisión de un decreto para que no se aplique ninguna acción contra el magisterio y al mismo tiempo enviar una iniciativa de reforma a todas las leyes y a los artículos de la constitución que afecten a los maestros”, aclaró en entrevista.

Añadió que todo ello se hará con el fin para que “nunca más se ofenda al magisterio nacional”.

No les gusta a los de la mafia del poder, pero tenemos la razón”, expresó López Obrador.

También le dio respuesta a lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para seguir utilizando la base aérea de Santa Lucía como un lugar “estratégico” que debe mantenerse abierto.

Para el aspirante presidencial, lo dicho por el general Cienfuegos “es una buena señal” porque la propuesta que encabeza la coalición Juntos Haremos Historia no contempla cerrar dicha terminal.

Es una buena señal porque según lo que leí en el periódico, el general secretario no quiere que se cierre la base militar de Santa Lucía; si se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco, pues entonces se tiene que cerrar la base de Santa Lucía; nosotros no vamos a cerrar la base militar de Santa Lucía”, destacó.

Acerca del ciberataque a instituciones financieras en el país que alteraron el sistema de transferencias electrónicas, López Obrador demandó a las autoridades competentes den la protección a los hombres de negocios y banqueros “para que no haya sabotaje”.