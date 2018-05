Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Río Bravo, Tamaulipas (17/05/2018).- ¨Más y más ciudadanos se suman al proyecto de cambio para Río Bravo a cargo del Candidato de la Coalición por Tamaulipas al Frente, Carlos Ulivarri López¨

Vecinos de la colonia Monterreal tuvieron la oportunidad de escuchar las propuestas de cambio verdadero que el Candidato a Presidente Municipal de la Coalición Por Tamaulipas al Frente, Carlos Ulivarri, tiene para ellos.

En este encuentro los vecinos intercambiaron dialogo con el aspirante albiazul, quien escucho las necesidades más importantes con las que se enfrentan a diario, y de voz de Ulivarri López escucharon que con su apoyo el próximo 1° de Julio, en Río Bravo habrá una transformación significativa para beneficio de los ciudadanos.

Ante esto los colonos simpatizaron por cada una de las propuestas que el aspirante panista tuvo para ellos, afirmándole que puede contar plenamente con el apoyo de su colonia, ya que están hartos de las falsas promesas de los malos gobiernos, y miran en él la importancia que le toma a cada una de las colonias de Río Bravo.

¨Ya conocemos las problemáticas más importantes de nuestra ciudad, falta de agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación y sobre todo seguridad, por eso con su apoyo a partir de nuestro primer día de trabajo como Alcalde de Río Bravo trabajaremos para que estas problemáticas se erradiquen de nuestra ciudad¨, aseguro Carlos Ulivarri.

Además el candidato le pidió a la ciudadanía presente que no se dejen engañar por noticias falsas que tratan de desprestigiar el trabajo que lleva hecho dentro de las colonias, luego de que diferentes medios divulgaran el rumor de que Ulivarri López es apoyado por el ex presidente municipal Rogelio Villaseñor.

¨Yo les pido a ustedes que no crean los rumores que ciertos medios divulgan acerca de que me apoya el ex presidente Rogelio Villaseñor, todo eso es totalmente falso, no tengo ni tendré nada que ver con él ni con ningún otro ex mandatario¨, afirmó el candidato albiazul.

Cabe destacar el gran apoyo y cariño que los ciudadanos le han demostrado a Carlos Ulivarri en cada una de las caminatas que tiene por la ciudad, lo cual da a conocer que los ciudadanos están hartos del mal gobierno que ha dirigido la ciudad y saben que el cambio él es el cambio que Río Bravo necesita.