De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero, Tamaulipas (18/05/2018).- Tras el anuncio de la federación referente a suspender la obra del canal de la calle Aldama, el candidato por la coalición “Tamaulipas al Frente” a la presidencia de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, señaló que seguirá impulsando y trabajando en estos temas, ya que es un compromiso permanente con los maderenses.

“Ciudad Madero puede tener la certeza que el alcalde en activo y el alcalde que en su momento entre constitucionalmente a partir de octubre no va a soltar el tema, esto no es un asunto de promesas de campañas, es un asunto de compromiso permanente con Ciudad Madero”, puntualizó.

Hemos elevado, indicó, la petición al Gobierno del Estado y el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha hecho el llamado a los Diputados Federales de ahora, pero también ha hecho el llamado a los Diputados Federales que vienen a cumplirle en este próximo periodo a Tamaulipas, ya que el tema de los drenes pluviales tiene y debe de seguir vigente.

Este anuncio, dijo el candidato, no es factible para la zona conurbada y en particular para Ciudad Madero, la cancelación de estos proyectos de obra hidráulica, es por ello la importancia del apoyo de los Diputados, que sean aliados en este tema.

“Tengan la seguridad que el alcalde no va a soltar el tema, de entrada es un incumplimiento serio y grave, no podríamos decir si es indolencia o una desconexión total de los intereses de la gente del sur de Tamaulipas, me parece que es una irresponsabilidad que como servidores públicos permitan”, concluyó.