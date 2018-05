Tweet on Twitter

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/05/2018).- Al sostener una reunión con los habitantes de este sector de la ciudad, el candidato de la Alianza “Por México al Frente” fue recibido por un grupo de vecinos, del fraccionamiento Campestre, hasta donde Neto Robinson, llego acompañado de su compañero de formula, Ricardo Moreno.

Ahí los vecinos expresaron sus beneplácito, con el aspirante aliancista, y le confirmaron, su total respaldo este 01 de Julio. Al unísono los reynosenses de este nuevo fraccionamiento, dijeron: “Neto, no tengas ninguna duda, nuestro voto, sera para TI”. Al mismo tiempo de expresar su simpatías, los residentes, no solo se comprometieron, a emitir su voto, si no convocar a sus familias, porque aseguraron, “ya te conocemos, siempre ha estado de nuestro lado”.

El candidato Robinson Terán y su suplente Ricardo Moreno, expusieron ante los asistentes, sus principales propuestas, así como seguir de la mano, con la Alcaldesa con Licencia Maki Ortiz, y seguir la transformación de Reynosa, a través de la gestoría de recursos, para que la ciudad, siga teniendo más aportaciones de las distintas áreas del gobierno federal y estatal.

Además, de mantener firme las convecciones, del próximo presidente del México, Ricardo Anaya Cortes, para que a Reynosa, le siga yendo muy bien.