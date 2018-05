Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Habla Andrés Zorrilla de los 5 drenes pluviales.

***”Pero habrá de dar continuidad apenas regrese a gobernar”, asegura.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (19/05/2018).- La suspensión de obras como los drenajes pluviales en ciudad Madero, por parte del gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, afectaron a unas 27, mil familias.

Al hablar del problema de algunos sectores, luego de recorrer el rodante de la colonia Lucio Blanco, el candidato a la alcaldía de Madero, dijo agradecer a quienes han alzado la voz para cobrar facturas que no se pagaron, como las obras pluviales.

“Nos sumamos a ese reclamo de quien nos representa en el desarrollo económico y de la competitividad, Sergio Maldonado, fue una falta de responsabilidad de cancelar los 5 drenes pluviales, que están en la zona sur, pero que drenan la zona conurbada completa ha sido una desconexión, de una obligación, inadmisibles Madero y la zona conurbada le ha costado mucho más a la Federación, al estado y al municipio por no desarrollar esa infraestructura , reparación de daños y en atención y relación a la ciudadanía, que haberlos tenido ya hechos”.

Añade Andrés Zorrilla, candidato por la coalición “ Por México al Frente”, “ el compromiso de un presidente municipal y quiero que quede claro no solo es el trabajo que hay que hacer en el municipio, si no también gestionar recursos a nivel estatal y federal y si parte de mi agenda por cuestión se refiere lo voy a meter, le insistir, ahí vienen las lluvias y andaremos recorriendo Madero con muchas complicaciones pero que quede claro que en el 2016 después de la elección del gobernador del estado y ciudad Madero, cancelaron los drenes pluviales, después del 16 de agosto, después de las elecciones el tema fue de enorme responsabilidad y hasta donde creo de mala fe”.

Al cuestionar si se había politizado el tema por parte de las autoridades Federales, externo.

“Me parece que de mala fe e irresponsabilidad había sido un compromiso que firmara Enrique Peña Nieto en su gira proselitista por el sur, documento compromiso documentado por Conagua y gobierno del estado, afortunadamente salimos”.

“Hay un compromiso Federal que no se cumplió, me parece que el equipo que tenía la responsabilidad, es decir la propia Conagua en ese sentido, el propio gabinete del Presidente en materia de obras públicas se desconectan de este tema fundamental para no permitir que la gente de ciudad Madero se vea afectada con las inundaciones, hay que recordar que afectaron en la última inundación aquí nada más en Madero a 27, mil familias, señor gobernador tuvo que declarar estado de emergencia, el 3 de noviembre del 2016, recordaran que en menos de un mes después de cancelar los drenes, un mensaje, una señal verdaderamente claro”.