***Transformaremos todo el sector Miramar priorizando la pavimentación y banquetas, señaló la candidata del PVEM a la alcaldía de este municipio.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (20/05/2018).- La Maestra Lucero Zaleta Pérez, candidata a la Presidencia Municipal,

por el Partido Verde Ecologista de México, fue recibida con las puertas abiertas de los hogares de las colonias del sector Miramar, donde señaló, “Como Candidata a

Presidente Municipal yo no prometo, me comprometo, tengan la confianza

que con su voto ganamos y será un voto por la transformación de Altamira”, puntualizó Zaleta Pérez.

Agregó que de ser favorecida con la confianza popular será un voto por el desarrollo de su colonia, será un voto para dejar atrás la corrupción,

será un voto por más pavimentación en su colonia y así de esta manera mejorar la calidad de vida de cada unos de los altamirenses.

En un dialogo de frente y franco con los vecinos del sector Miramar, Lucero Zaleta, les dejo en claro,

“Yo no prometo cientos de kilómetros pavimentados, me comprometo a crear tres

nuevos ejes viales que conecten todas las colonias del sector Miramar” la

candidata afirmó, “Soy Mujer de Palabra, y mi palabra la cumplo con hechos, en

nuestra campaña, no existe la palabra promesa, solo existe la palabra, indicó

Dentro de su recorrido y caminando con los vecinos a su lado, le mostraron a la

candidata, las calles sin pavimento, las calles que solo fueron asfaltadas y que por

las lluvias ya casi ni se nota que un día fueron rehabilitadas así como las áreas de

escurrimiento de agua que se hacen cuando llueve y que destruye las principales arterias.

En este sentido la candidata subrayó, “No realizaremos ninguna obra de

pavimentación, sin antes solucionar el problema de las corrientes de agua que

ocasionan las lluvias y que destruyen el pavimento, e insistió “Yo no soy el falso profeta que viene a convencerlos con mentiras, les pido su voto de confianza para solucionar esta problemática de Miramar”, concluyó.