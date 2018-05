Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (22/05/2018).- Las despicadoras locales siguen inquietas por el reparto de recursos y programas diversos, ya que dicen desconfían de la forma en la que lo ha venido haciendo desde hace tiempo una de sus líderes, Aureliana Núñez.

Candelaria Urbina, quien se dijo despicadora desde hace tiempo, hablo acerca de una serie de quejas las cuales involucran a la líder Aureliana Núñez y pido la intervención de las autoridades.

“ Yo soy representante de un despicadero, por lo cual agradezco al señor gobernador y al señor Luis Villegas, pero hay molestia porque no a todas se les dio su apoyo, porque fue manejado por la señora Aureliana Núñez, ella no lleno su padrón con despicadoras verdaderas, lleno padrón con personas que no son despicadoras, yo aquí tengo un oficio desde el 2006 donde se formó la unión, tenemos aquí a varias despicadoras que no querían la unión o no querían ser organizadas , mucho menos por ella, porque ya la conocían”.

Y al seguir con la charla, la entrevistada expuso que la gran mayoría de quienes beneficia la líder es a gente del lado de Veracruz.

“Hay mucho descontento de parte de las despicadoras porque no maneja los apoyos como debe de ser, ella dice que tiene 2,500 despicadoras, a lo mejor sí, pero no todas son de Tamaulipas, casi el 70% son de Veracruz”.

Y agrega molesta Canderia Urbina

“Esta alterado el padrón, o lo altera cuando le llega el apoyo, obviamente que estamos en el estado de Tamaulipas, y si a ella le mandan debe de presentar el apoyo a los Tamaulipecos, pero cuando no puede se dedica a hacer comercio con los apoyos con personas que no son despicadoras”.

Al final concluye expresando “ojala que investiguen yo estoy a sus órdenes, pero todos nos retiramos por malos manejos, no se apoya a los abuelitos y las despensas las vende en 15 pesos”, recalca.