***Invita a sus contrincantes a dar muestra de respeto y capacidad.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (22/05/2018).- La candidata a la alcaldía de Tampico Rosa María Muela, insistió en que le gustaría entrarle a un debate e invito a sus contrincantes a que también acepten participar.

Este día en conferencia de prensa, al leer un comunicado dijo que le daba mucho gusto convocar a este ejercicio democrático.

“Hoy como candidata de Morena los he convocado porque la construcción del Tampico moderno requiere la participación de todos, pero sobre todo de aquellos que buscan la voluntad popular ocupar el puesto de Presidente Municipal para utilizar practicas a la vanguardia de comunicar con los electores, que nos permitan comunicarnos con nuestras ideas y una de estas formas son los debates entre los aspirantes a ocupar el honorable y distinguido encargo”.

“ Los candidatos tenemos un compromiso con los ciudadanos y esa es responderle desde la campañas con planes y proyectos viables, ligados a la realidad, sin demagogias i promesas de obras o fantasías que luego no cubran, no tienen proyectos o plan de acción, por ellos no son candidatos”

Los candidatos que debaten son abiertos y trasparentes, colocan al lector como su prioridad, son los que escuchan, atienden aceptan consejos y críticas, subraya la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Quien no debate no debería de estar en una campaña, por eso desde Morena, apegados al artículo 110 de la ley electoral, hacemos publico el interés por realizar dos debates a la presidencia municipal de cada a los Tampiqueños”.

Y añade que la solicitud ya fue entregada.

“ Hoy por la mañana nuestro representante dejo por escrito ante la autoridad electoral, nuestro interés y propuesta con una duración de dos horas cada uno, es decir, con una duración de 30 minutos a cada candidato, el primero a realizarse el 30 de mayo, el segundo el jueves 21 de junio, ambos a las 8 de la noche, proponemos el auditorio de la facultad de derecho y ciencias sociales de la UAT, para el primero de ellos y la casa de la cultura para el segundo, los temas que señalamos y proponemos para debatir, son desarrollo humano, junto con seguridad y justicia para el primero y para el segundo desarrollo urbano y económico”.

Resalta “ahí se podrán presentar y confrontar las ideas como candidatos cerca del desarrollo urbano y económico, como la salud la educación, la cultura, el deporte, el empleo, la ecología, seguridad, corrupción y la necesaria trasparencia”.

Con dos moderadores que sean personas no militantes ni simpatizantes de partido político alguno como académicos, periodistas o cualquier persona que garantice moderar con e imparcialidad, su participación voluntaria y gratuita.

Además que en cada debate se invite a dos personas, evitando los aplausos u otro tipo de manifestación de apoyo, no se podrán llevar disposición electrónicos, pero si laminas e impresos diversos, pero en todo momento los candidato se deberán comportar con educación, sin mostrar descalificativos, calumnias y escarnio, podrán señalar criticar, dentro de un marco de respecto, subraya Rosa Muela.

“Magdalena Peraza, Alejandro de la Garza y Jesús Nader, la invitación queda abierta y esperamos respuesta para empezar los trabajos de planeación con los representantes que para tal efecto designen así mismo esperamos el permiso de la autoridad electoral para este ejercicio de trasparencia en favor de los electores Tampiqueños”, expuso.

Al final la candidata ex priista hoy incrustada en Morena señalo “No queremos que nos e tome un ocurrencia o que no atendemos el tema con la seriedad que amerita”.

Una semana da de plazo para la respuesta la candidata a la alcaldía de Tampico, dijo.