Dela Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (22/05/2018).- Para ciudadanos de Reynosa, Maki Ortiz fue quien vino a arreglar todo lo mal hecho, vino a pagar la herencia maldita de aviadores, caídos y socavones y por todo su trabajo en obra pública y social se ganó la oportunidad de volver a ser Presidente Municipal.

Miguel Ángel Michi Trujillo, trabajador y residente en la colonia Aquiles Serdán, sostuvo que “¡Maki es quien vino a arreglar todo! es a Maki a quien vamos a apoyar, eso de correo a 1,000 aviadores fue un ‘hitazo’ y ojalá esa gente ya no vuelva, eso nos cansa y correr a los aviadores fue un gran paso, habla de honestidad y pantalones, lo que otros no hicieron, Maki va a ganar la elección y que nuestro voto se sume a todos los que van a votar por ella el 1 de julio”.

Oscar Jaime Silerio Molina, comerciante de nieve, habitante en Praderas de Oriente, explicó que “Como Maki Ortiz, en Reynosa no tuvimos un Presidente Municipal como ella, soy comerciante y taxista y se lo digo yo que conozco las calles de Reynosa ¡nunca he visto tanta obra de pavimentación como en el último año! muchas colonias pavimentadas y para mi está bien ‘chingón’ porque ando fluidamente de colonia a colonia, se nos facilita movernos de uno a otro lado y tan solo por eso hay que apoyar a Maki porque si eso hizo en corto tiempo ¡imagínese lo que hará en tres años! Con tanta obra, solo no ve el que non quiere ver, hay que aceptar que Maki si ha trabajado y se ganó la chance de ser nuestro Presidente Municipal”.

Lourdes Garza, habitante en la colonia Cavazos, dijo que “Nosotros apoyamos a Maki porque es honesta, trabaja y porque en poco tiempo hizo mucho, Maki hizo mucho por Reynosa y debemos darle la oportunidad de seguir adelante porque en tres años la ciudad será otra, una ciudad mejor y transformada, yo me enteré que aquí andaba Maki y vine a verla, para saludarla y reiterar nuestro apoyo a su candidatura, solo a eso vinimos, porque eso si ¡somos muchos!”.