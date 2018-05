Tweet on Twitter

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero, Tamaulipas (22/05/2018).- Para brindar una mayor seguridad a los maderenses, Andrés Zorrilla Moreno, candidato de la coalición “Tamaulipas al Frente” por la presidencia de Madero, patentizó su compromiso para adquirir más patrullas que permitirántener mejor supervisión en las colonias y serán utilizadas para labores de vigilancia vial y control del orden.

La prevención del delito,dijo, es una importante línea de trabajo fundamental que busca convertirse en la única estrategia con la sociedad.

“Vamos a comprar más patrullas, trabajaremos en la proximidad hacia la ciudadanía y con patrullas nuevas los elementos tendrán más herramientas de trabajo y mayor capacitación para que adquieran los conocimientos que les permitan bridar un mejor servicio a la ciudadanía”, dijo el candidato de la coalición “Tamaulipas al Frente”.

Sobre la adquisición también de Vactors, dijo Zorrilla Moreno que había una promesa presidencial del gobierno federal saliente para construir cinco drenes pluviales en el municipio, sin embargo mientras no se cumpla y no regrese este compromiso a nivel del próximo presidente de la república, Madero tendrá que seguir siendo atendido para que no se inunde.

“Vamos a continuar con este proyecto de gobierno, y para seguir liderando el desarrollo económico de Ciudad Madero, traemos proyectos muy importantes para el municipio”, finalizó Andrés Zorrilla Moreno.