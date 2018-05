Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (22/05/2018).- El candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa, doctor Serapio Cantú Barragán se reunió con estudiantes de diversas carreras del IIES que dirige el licenciado Rosendo Martínez Gómez acompañado por Benito Sáenz Barella que buscar ser diputado federal por el 02 distrito electoral.

Primeramente el abanderado priísta fue presentado por la vocera del comité de campaña, licenciada Mily Saso y enlace educativo a través de un video donde plasmaron su visión, misión, logros y metas de ganar nuevamente la alcaldía de Reynosa como en el 2002-2004.

Luego de una breve presentación, el doctor Serapio fue enfatizo, no vengo a pedirles el voto, sino a escucharlos y así fue, por espacio de una hora aproximadamente estudiantes estuvieron cuestionado al candidato a la presidencia municipal con temas del drenaje, transporte público, arte y cultura así como espacios para los jóvenes.

-Claro que sí y gracias por su participación con estas muy buenas preguntas y naturalmente que ustedes están invitados a participar dentro del municipio en áreas de jóvenes emprendedores, y todas sus dudas les digo de una vez, que no diré algo que no cumpliré y apunten mi número de celular para que me comuniquen donde hay errores-, señalo de forma directa el doctor Serapio Cantú Barragán.

De inmediato se hizo el enlace entre el candidato y estudiantes del IIES y para pronto anotaron en forma directa en sus celulares el número del doctor, 8999 36 03 65, tomen fotos y me las mandas por WhatsApp, gracias y los felicito por esa participación con valores.