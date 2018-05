Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (22/05/2018).- Hace más de 24 horas que los residentes de la colonia Martín A. Martínez en Altamira, están sin servicio de energía electrica, pese a que se reportó la situación en más 10 ocasiones CFE no los ha atendido según eefieren las familias afectadas.

La señora Sofía Vite Tapia, afectada por el apagón indicó que al menos en las calles Maclovio Herrera entre Francisco I. Madero y Sonora señalo que son 35 familias las que estan a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad realice las acciones pertinentes para reactivar el servicio, aunque dudan que lo hagan pronto pues la última vez permanecieron 3 días sin luz.

Al respecto señala ” se fue la luz noté que fue general porque por los Presidentes también se les fue, Los Mangos a ellos se las instalaron a las 5 de la tarde, no tardaron mucho pero nosotros hasta ahora es tiempo de que no la instalan, lo reportamos anoche se reportó a las 7:00 de la mañana, anoche dijeron que en 1 hora más o menos y no llegaron nunca”, señala en tono indignado la mujer.

La residente de la colonia Martín A. Martínez explicó que, no solo se trata de estar sin energía eléctrica, sino que algunos aparatos se descompusieron y con el calor los alimentos que necesitan refrigeración se echaron a perder.

Y dijo” Ahorita con los calores los niños, los alimentos se descomponen más rápido la ocasión pasada los aparatos sufrieron desperfectos por lo mismo ahorita no pero la vez pasada si y realmente no sabemos cuánto tiempo nos van a tener así”.

El problema de apagones en este y muchos otros sectores de Altamira dijo Sofía Vite, son frecuentes y la CFE nunca atiende los reportes con inmediatez siempre trascurren hasta 3 o 4 días para que resuelvan el problema.

Hay que decir que en calor que impera en esta zona es otra de las preocupaciones de lo residentes de que la comida se les eche a perder.