***En Altamira dejan Morena por malos manejos y por estar en desacuerdo con los candidatos como Armando Martínez Manríquez.

Por Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (23/05/2018).- El ex candidato a diputado local y diseñador Ernesto de la Portilla y la candidata a regidora suplente Matilde Gamboa, denunciaron en conferencia de prensa que dejaban el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para sumarse a la campaña de Alma Laura Amparan Cruz, candidata a la alcaldía por la coalición Por México al Frente.

“Estamos Aquí para anunciar que dejamos el proyecto de de Morena, que yo en lo personal no estoy afiliado, si estaba trabajando en la imagen, medios y en el manual de identidad política, cosa que no me pagaron”.

El adeudo al diseñador asciende a los 180 mil pesos y ahora pide lo aplique a sillas de ruedas y medicamentos a la ciudadania que lo requiera.

“En un principio eran 150, mil pesos y luego se sumaron hasta llegar a los 180, mil pesos es producto de mi esfuerzo y trabajo y el de mis colaboradores” expuso al ser acompañado por dos personajes más, uno de ellos, quien hasta hace unos días se ostentaba como candidata suplente en la posición décimo tercera.

Ambos personajes se suman a la campaña de Alma Laura Amparan y explican que fue esta la que los convenciera con sus propuestas.

” Yo he decidido continuar respaldando a Morena, porque ya tengo años haciéndolo, pero si les he presentado ya mi renuncia a la candidatura, la verdad siento que durante todo el tiempo he trabajado y no se me ha reconocido mi esfuerzo” señaló Matilde Gamboa.

A decir de estos dos políticos acompañaran a la candidata panista Alma Laura Amparan ensueño afán de posicionarse en las colonias de este municipio de Altamira.