Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (23/05/2018).- Luis Abraham Cruz, integrante del cabildo Altamirense, llamo a la ciudadanía a denunciar los sitios que se encuentran anegados de maleza y aparatos eléctricos así como muebles porque ya están en desuso.

Abordado en ese sentido, señaló que ha emprendido una campaña para que la gente participe y denuncie los lugares con este tipo de problemas y se pueda si llevar a cabo la prevención y no estar en riesgo de inundación de sus zonas y ya sea demasiado tarde.

Al respecto dijo que con la colaboración de servicios públicos así como la de otras dependencias se puede conseguir avanzar en el mencionado tema.

” Hago el llamado a mis amigos, conocidos y contactos, para decirles que el personal de protección civil, obras y servicios públicos están trabajando en la planeación y acción de prevención de contingencias y la limpieza de los canales pluviales”.

Y asegura que de forma personal está atendiendo en tema.

” En lo personal he identificado algunos que requieren atención y los he turnado a los responsables, si ustedes identifican alguno reporten por favor, en atención ciudadana para que les den un folio y redireccionen, si ven que no hay seguimiento, les puedo apoyar con todo gusto pasándome un número de folio”.

Añadió que a èl lo locaizan en el segundo piso del edificio de la presidencia municipal en horario de oficina para poder atender cada una de las inquietudes sobre la prevención.

Dijo que aunque ya está vigente la temporada de tormentas al no haberse registrado lluvias en estas zonas aún se puede trabajar en la prevención.