***Con sede en Altamira, Tampico y Madero.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (23/05/2018).- Un reducido grupo de abogados, así como un padre de familia quien se dice afectado, denunciaron lo que llamaron situaciones jurídicas anómalas por lo que demandaron la destitución de la juez tercera de lo familiar, con sede en los límites de Altamira y Tampico.

El grupo de inconformes fue encabezado al filo del mediodía de este miércoles por el polémico líder social de esta zona conurbada en Tamaulipas, Néstor Troncoso, quien explicó que son diversos casos los que han afectado a varios clientes, así como a compañeros abogados.

Por lo que decidieron pedir a las autoridades competentes que cambien a quien se encuentra como Juez, en este caso la licenciada Dora Alicia Hernández Francisco.

“La manera de trabajar de la juez tercero, no solo afecta a los compañeros abogados que por temor a represalias se niegan a salir en fotos y demás pero son varios, aquí también se están violando los derechos de los niños y dio el caso particular de una persona que se ostentó como ingeniero, trabajador en los Estados Unidos y el cual desde enero, de acuerdo a la medida cautelar interpuesta por la mencionada juez no ha podido ver a sus menores niñas.

“Son diversos intereses los que desde enero me han obligado a no poder ver a mis dos hijas, de entrada les digo que la denuncia se interpuso por parte de la madre en esta ciudad, cuando tanto ella como yo, tenemos nuestra residencia en Estados Unidos, además no es justo la gran cantidad que están pidiendo de indemnización, no puedo pagar yo 240, mil pesos, ¿de dónde saco para pagar eso?”, señalo preocupado el señor Carlos Eduardo Hernández Navarro.

Lo desesperante de este caso ya lo ha llevado a la crisis económica y emocional, explica el afectado por lo que pidió que se investigue tanto su expediente como el de los abogados que además de estar en rezago, están actuando de mala fe, tanto por parte de la juez, como de sus colaboradores, por lo cual se pide su destitución, coincidieron tanto el abogado como su cliente.