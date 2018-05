Tweet on Twitter

***Lo confirma Cuitlahuac Ortega Maldonado.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (23/05/2018).- Se cae la candidatura de Ceferino Lee Rodríguez, mismo que buscaba ser diputado Federal por el séptimo distrito electoral, por la coalición por México al Frente.

Cuitlahuac Ortega Maldonado Consejero del Partido de la Revolución Democrática, PRD, aseguró vía telefónica, que la situación llevará todo un proceso y se discutió en el comité jurisdiccional del PRD y no será hasta los próximos dias cuando se reúnan y así saber quién será el candidato de manera oficial.

“La caída de Tino Lee es porque no pertenece al PRD y la candidatura no estaba reservada para Acción Nacional, si no para el PRD, creo que debieron de haber estado concientes de lo que podía pasar ante la candidatura”dijo.

“El comité ejecutivo nacional elegirá al candidato en los próximos días,anoche nos enteramos”, agrego al respecto Ortega Maldonado.

Y añade al hablar de los posibles sustitutos del panista Tino Lee “son América Sandoval, Rogelio Ontiveros y yo también “,expresa el propio Cuitlahuac Ortega.

La desicion se acordará en unos días y asegura el perredista que el entrar tarde a hacer campaña no esproblema.

“Puede fortalecer la llegada de uno de nosotros, queremos que la gente vea que quien encabezará la coalición del PRD es auténtico y no un candidato más de Acción Nacional esto puede beneficiar más las selecciones de Presidente Municipal y del candidato a la Presidencia de la República”.

Subrayó Cuitlahuac Ortega mientras agrega, que confía que así se den las cosas por el respaldo que se tiene en el sur de Tamaulipas, pero sobre todo en ciudad Madero.

“Puesto que en Madero es donde hay mas izquierda, ya gobernamos más de 12 años vamos a ver más perredistas sumándose a la campaña, porque no había perredistas en la campaña de Tino Lee”, señaló.

Ceferino Tee Rodríguez puede recurrir a dos instancias para revertir la situación, tanto al Tribunal Electoral Federal y a una más.

Hay que decir que se convocará en días próximos para dará conocer quien está mejor posicionado y tiene mejor perfil para ocupar la candidatura dijo Ortega Maldonado al momento de viajar a la ciudad de México reunirse con la dirigencia Nacional.