Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (24/05/2018).- Zeferino Lee Rodríguez, quien hasta hace unos días fuera el candidato por la coalición “Por México al Frente” a la diputación Federal por el séptimo distrito electoral, aclara la situación interna con el PRD y asegura que va a continuar la lucha legal.

Pese a que Cuitlahuac Ortega Maldonado, ya señaló que él es uno de los aspirantes a sucederlo, al igual que América Sandoval, entre otros.

En conferencia de prensa este medio día el candidato señaló que está dispuesto a trabajar en el tema legal.

“Por ahí el día de ayer salió un resolutivo en cuanto a que teníamos cambios en el Partido, bueno en el PRD y por ahí vi que algunos medios manejaron que había sido un resolutivo del Tribunal Electoral. Cosa que no es cierto, es de la Comisión Jurisdiccional la cual dio un dictamen, primero que no era elegible mi candidatura y que no se consideraba mi candidatura”.

“Quiero decirles en ese sentido, que yo acudí a una convocatoria a la cual metí una solicitud para ser candidato, la comisión de elección del Partido por medio de un acuerdo autoriza y acuerda mi candidatura y soy precandidato y después se somete a una evaluación al Consejo Nacional y ahí soy aprobado y votado”. Afirma.

“He cumplido con los requisitos que nos fueron pedidos y en la solicitud de registro me dieron una lista de requisitos que cumplir y así lo hice en tiempo y forma” , explica.

En ese sentido estamos bien subraya.

Añade Tino Lee “ahora si hay que ir a los tribunales, tengo entendido que el PRD tomará la decisión de que habrá de hacer en cuanto a la candidatura”.

Acerca de las actividades diarias de proselitismo, el entrevistado enfatizó en que estas serán suspendidas.

“Como siempre obviamente voy a respetar los lineamientos, la ley y por su puesto voy a tener algunas reuniones o entrevistas pendientes a título personal”, dijo a manera de justificar que siga vigente, Tino Lee.

Invitó por otro lado a Cuitlahuac Ortega Maldonado, quien es Consejero del Partido del Sol Azteca para que se sume y esta fractura interna no siga afectándoles.

Mencionó además que de forma personal estará también acompañando a los candidatos de su coalición Alma Laura Amparan y Andrés Zorrilla Moreno, esto esperando el resolutivo legal, el cual espera no tarde más de unos cuantos días.

Al final el entrevistado dijo.

“Abiertamente en campaña no voy a poder andar como candidato, lo que si no me inhabilita que como ciudadano yo pueda manifestarle y acompañar a mis amigos candidatos, a mis compañeros de partido en sus candidaturas”.

Reconoció al final a manera de señalar lo ya expuesto por Ortega Maldonado, que èl no es perredista, pero que en ningún momento así estaba establecido “yo pregunté si era necesario dejar mi partido y afiliarme al PRD y me dijeron que no era necesario…”.