***Visita la colonia Del Pueblo.

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (25/05/2018).- Auténtico respaldo recibió la candidata a la alcaldía de Tampico, Magdalena Peraza Guerra al visitar el sector donde ella es residente, la populosa colonia Del Pueblo.

La maestra Peraza Guerra presentó a cada uno de los integrantes de la planilla que aspiran a conformar el Cabildo porteño, indicando que la comunidad estará representada por personas de bien en la próxima administración con la finalidad de velar por el bienestar de los diferentes sectores.

“Yo no vengo aquí a buscar esta candidatura para ver que me puedo llevar de lo que es de los tampiqueños; yo quiero seguir trabajando para continuar transformando Tampico y por eso he reunido a este equipo de hombres y mujeres, este es su compromiso también”, puntualizó.

Asimismo, la abanderada tricolor expresó su orgullo de radicar en la colonia del Pueblo, y agradeció el respaldo mostrado por sus habitantes para lograr el triunfo el próximo 1 de julio.

“Hoy estamos en el camino correcto, Tampico tiene rumbo, Tampico tiene una capitana que lo ha llevado siempre a buen puerto y lo queremos seguir llevando, por eso les digo que el día 1 de julio voten por Magda Peraza”, finalizó.