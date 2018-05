***Cara a cara a los ciudadanos.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (25/05/2018).- El reloj ya marcaba que la tarde se hacía presente, sin embargo los rayos de sol aun queman, estaba fuerte, “picoso”, aun así un nutrido grupo de personas acompañaban en su andar diario al candidato a la Presidencia Municipal de Madero, Andrés Zorrilla Moreno.

El aspirante a la reelección platico con medios de comunicación, a quienes les dijo que es en el acercamiento directo, persona a persona de esta campaña lo que le permite sondear las necesidades de la gente, a los ciudadanos, como sucedió en la colonia La Barra.

“Me ha ido muy bien, estos recorridos me permiten, sondear, verificar como se encuentra la gente en las colonias, es importante que ese ánimo se mantenga, por otro lado nos permite, como siempre lo dije, establecer un plan municipal de desarrollo que se hace con la gestión directa, puerta a puerta con la gente, eso implica que las obras que comprometemos y que la gente con todo conocimiento de su colonia nos pide y puede ser parte de la administración de ciudad Madero que tuve el honor de presidir y que cerrare en septiembre en su momento”, expuso el candidato de la coalición Por Tamaulipas al Frente.

Y al atender a diversas familias que tenían inquietudes en su colonia, el también jefe de la comuna Maderense, con licencia, expuso.

“El plan municipal de desarrollo se hace con el contacto directo con la gente y en el 2018-2021 no será la excepción, los proyectos hidráulicos, los proyectos de pavimentación y de drenaje también van a hacerse con el contacto directo con la gente”.

Un año y medio fue poco tiempo asegura, además Andrés Zorrilla Moreno, “por su puesto, que a mí me hubiera gustado que hubiera sido más larga esta administración, pero lo verdaderamente importante es que ciudad Madero tiene la oportunidad de una reelección, que nos va a permitir cerrar un primer ciclo de dos años y abrir un segundo ciclo de tres años 2018-2021 para sincronizar un proyecto con otro y hacer un plan de gobierno con ciudad Madero”.

Y agrega el candidato panista a una reelección.

“Ciudad Madero esta arrancado en cuanto a imagen urbana y desarrollo económico tiene el switch puesto, hay que ir por otros tres años de administración para consolidar otro proyecto para nuestra ciudad”.

Aprovecha además para hacer las propuestas en concreto en las colonias que visita, con base en las peticiones que se han realizado.

“En lo particular yo tengo el gusto de conocer Madero, tengo el diagnostico porque caminamos calle, por calle y esta campaña no fue la excepción, porque decidí no hacer una campaña de escritorio, porque ya tuve el más alto honor y el gusto de ser el presidente Municipal, pero decidí que esta campaña iba a ser de contacto directo con la gente y eso me permite traer la experiencia de un gobierno en activo y la experiencia de traer propuestas concretas de gran sustentabilidad para ciudad Madero”.

-.Por eso la gira ha sido muy eficiente, porque conectamos con los temas importantes de la gente y sus colonias.-recalca.

Acerca del caso de su compañero de fórmula Tino Lee, a quien el PRD le retirara su candidatura, señala que el ánimo no ha recaído y se sigue trabajando igual con miras a ganar el proceso venidero, el próximo 01 de julio.

“Hemos dicho dos cosas que se tiene que resolver en un marco jurídico, donde se privilegie el derecho para todos, para que les podamos dar un ejemplo a los jóvenes de lo que significa la democracia y hacer una política justa.

“ Me parece que a las autoridades en materia electoral les corresponde definir no solo en materia del PRD de la formula Por México al Frente, si no que le compete resolver las inconformidades que los propios militantes de otros partidos han presentado ante las autoridades electorales y no tengo la menor duda que son temas inherentes a los propios partidos y están contemplados en cuanto a decisión se refiere , dentro de un marco jurídico que respete el marco del derecho”, concluye diciendo Andrés Zorrilla Moreno.