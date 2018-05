***Y con el INE “ya fumo la pipa de la paz”.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (26/05/2018).- A Magdalena Peraza Guerra no le interesa debatir, expreso luego de visitar una colonia para la promoción del voto, donde estuvo acompañada por quienes integran su planilla.

Fue Rosa Muela quien lanzo la invitación a un debate a sus contrincantes, la candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia”, ya fue más allá y entrego los documentos de solicitud y bases para poder participar.

Pero la respuesta de Peraza Guerra fue contundente “ yo en lo particular dije que a mí me conoce la gente, conozco la ciudad, sé lo que necesita la ciudad, creo que yo todos los días tengo comunicación con la gente, ando en todos lados, en el rodante, la escuela, ando caminando, hay esta la comunicación, es donde yo me nutro, ayer por ejemplo que fui con los hotelero recogí sus inquietudes y el día que fui con los arcimeños, de igual manera me plantearon sus necesidades e inquietudes y lo mismo será el día que vaya a la Canaco, al CIEM , a COPARMEX, que vaya con las mujeres empresarias, en realidad el tema del debate a mí no me interesa”, expuso la candidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional.

“Lo descarto totalmente”, subraya en la entrevista y agrega la maestra Magda como la conocen en esta ciudad “conozco la ciudad y me conocen porque es lo que busca la gente al pretender darse a conocer, no lo necesito, ya me conoce la gente”.

Y con el INE Peraza Guerra ya fumo la pipa de la paz

“Y hicimos las pases, ya estamos en buenos términos, yo entiendo su trabajo, creo que vamos muy bien, ya fume la pipa de la paz, no tenemos que pelear con nadie, ni molestar con nadie, ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros el nuestro y todo en santa paz”.

Enfatizo en que pidió a Cristian uno de sus colaboradores a que sea el vínculo con los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, y ya ahora todo esta excelente ¿verdad Cristian?, le -.cuestiono.- a lo que él mismo le responde “así es todo esta excelente”.