***Afirma lo cuida el pueblo.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (30/05/2018).- El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, mismo que busca ganar la alcaldía de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion afirma categórico que no ha tenido la necesidad de buscar quien lo cuide, puesto que en ese sentido a él lo cuida el pueblo.

Lo anterior, le fue cuestionado debido a las ejecuciones y amenazas contra algunos candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional en algunos estados del País, al recorrer un sector muy cerca de la plaza Jalisco, donde fue acompañado por la candidata Olga Sosa, Oseguera Kernion, camino acompañado de simpatizantes.

-. ¿Hay algún tipo de solicitud de vigilancia?- a lo que señalo “nosotros no tenemos vigilancia, no la necesitamos, vaya nosotros vamos a atender las causas de la inseguridad, no necesitamos guaruras, ni gente que nos cuide, a nosotros nos cuida el propio pueblo”.

Sobre si descarta esa opción expreso reiterativo, “nadie está exento, nadie está exento a una situación, pero en el caso de Madero, no para nada, todo está tranquilo”.

Dijo que en ese tema de seguridad, el resguardo de él y su familia, sobre todo en campaña, toma precauciones, por eso siempre se conduce con mucho respeto.

“Nosotros no caemos en guerra sucia, no provocamos a nuestros adversarios políticos, queremos una campaña de altura, la ciudadanía quiere una campaña de propuestas, de respeto y sí tomamos nuestras debidas precauciones”.

Al insistirle sobre el referido tema y las intenciones que tiene para disminuir el índice de delitos en la llamada urbe petrolera, Oseguera Kernion asevero.

“Aquí hay que atender el tema de seguridad, pero para poder hacerlo hay que atender primero el tema de las oportunidades, hay que darle las oportunidades a los jóvenes, empleos bien pagados para que así, vaya bajando a la vez la inseguridad, es importante tener una excelente coordinación con el gobierno el Estado, con el gobierno Federal para tener una mejor seguridad”.

Y enfatiza “pero nosotros en Morena vamos a atender las causas, que es darles becas a los jóvenes, conseguirles empleos dignos y bien pagados, esa va a hacer una responsabilidad del gobierno que va a entrar a partir del primero de octubre”.

Para concluir el dialogo con los periodistas dijo que por otro lado que la refinería Madero, generara importante derrama económica y a la vez también van a facilitarles y a apoyar a los contratistas locales para que se vean beneficiados con la reconfiguración de la refinería y a la vez como municipio también van a detonar el máximo paseo turístico de los Maderense.