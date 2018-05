Tweet on Twitter

***“Se requiere aplicar la ley”: Olga Sosa.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (30/05/2018).- La candidata a diputada Federal por el octavo distrito electoral Olga Sosa, se dijo consternada por la situación que originara la muerte del periodista Héctor González Antonio ocurrida este martes en ciudad Victoria, capital de esta entidad.

Expuso que no existe la necesidad de modificar ni reformar leyes, en el Congreso de la Unión, si se hacen las investigaciones con responsabilidad.

“La autoridad lo que debe hacer es que no quede impune este delito, porque las leyes existen, solo hay que ejercer, creo que el gobierno debe de llegar hasta las últimas consecuencias y a quien cometa un asesinato le debe tocar la pena máxima”.

Y añade quien aspira a una curul en el Congreso Federal por parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Hoy si leyeron, puse en mis redes que es muy doloroso cuando una persona parte, pero todavía más cuando parte por la inseguridad”.

“Es una tragedia fuerte lo que sucedió hoy y realmente repruebo y espero que no suceda nadie más, porque hoy fue él mañana no sabemos quién más pueda ser, sabemos que él lo único que hacía era su chamba”, subraya la ex diputada local quien recordó que su familia vivió una situación parecida en el estado de Veracruz.

Hay que subrayar que en lo que va de esta administración Federal han sido asesinados al menos 45 periodistas en México, de los cuales, 6 han sido durante este último año, el caso más reciente fue en Tamaulipas, donde pierde la vida el reconocido corresponsal nacional Héctor González Antonio de 40 años de edad, mismo que deja en la orfandad a sus hijos.