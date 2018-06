***Brenda Loces ofrece leyes justas y equitativas para las mujeres.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (02/06/2018).- Las vivencias personales motivan a candidata a diputada Federal por el Partido Verde Ecologista de México a apoyar y a comprometerse con las causas de las mujeres.

Brenda Loces Loya quien aspira a representar el distrito séptimo en el Congreso de la Unión dijo que el tema de la defensa de las mujeres es su prioridad.

“Llevamos 64 días de 90 y me he sentido muy contenta, durante estos días, tenemos una aceptación maravillosa, la gente nos ha recibido muy bien, está contenta, pero también porque vienen de un hartazgo político y están enojados”.

“ Hay una molestia en general y una decepción y el que llegue un nuevo partido o en mi caso una candidata ciudadana, porque no tengo un antecedente en la política me da una gran ventaja porque no tengo nada que me vengan a reclamar y no tengo estos antecedentes me siento arropada por la gente y eso me ha ayudado a que se presten largas platicas porque no me ven con una barrera de política sino como una ciudadana como ellos, soy madre de familia y me hago cargo de mis tres hijos y bueno sufro, padezco las mismas necesidades de que ellos, que tu”.

Aseguro la representante del Verde Ecologista que hay temas que los trae muy presentes porque son los que le han marcado su vida.

“Legislar por la mujer, porque yo pase por un tema muy desagradable que eso me orillo a llegar a pedir esta candidatura, el divorcio me hizo darme cuenta que la mujer no tiene garantías, ni un ministerio público, ni una autoridad, ni un licenciado, juez y demás te dan ayuda, pese a mostrar signos de la violencia que estaba viviendo, hubo alertas de muchas cosas y me ignoraron, por el simple hecho de decir señora, es su esposo…”señala al subrayar que trabajara desde su trinchera para apoyar a las de su género.