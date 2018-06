***Piden a la Federación aplicar una estrategia de inteligencia para combatir al crimen organizado.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (05/06/2018).- El diputado local con licencia, Jesús María Moreno Ibarra, aseveró que para sacar adelante a Tamaulipas en materia de seguridad pública hace falta voluntad política por parte del Gobierno Federal, a quien piden aplicar una estrategia de inteligencia para combatir apropiadamente al crimen organizado.

“No queremos eso en las calles (más presencia de militares), queremos inteligencia, ahorita con los equipos que hay pueden agarrar a un pelado en el baño… lo que falta es voluntad política, eso es lo que se necesita para sacar las cosas adelante”.

Señaló que aunque el Gobierno del Estado ha trabajado en el combate a los delitos del fuero común y del fuero federal, la capacidad policial del Estado aún es insuficiente y por ello la percepción de seguridad de la población aún no mejora a pesar de que se han logrado avances de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan.

“Está haciendo la tarea del Gobierno Federal, está haciendo la chamba de delitos que son de competencia y ámbito federal como lo es el crimen organizado”

“Tamaulipas está ya en el lugar número 15, que no es ningún consuelo cuando antes estaba en los primeros 3 lugares de inseguridad, pero aquí en Reynosa no tenemos esa percepción, aquí sigue habiendo situaciones de violencia fuertes, pero este gobierno se ha distinguido por no ser un gobierno que simula y que dice que aquí no pasa nada”.

Explicó que en Tamaulipas el crimen organizado mantiene dominio sobre los delitos comunes como los robos, por lo que prevalecen pese al trabajo frontal y preventivo que realiza la Policía Estatal; es por ello que insisten en solicitar a la Federación que se aplique una estrategia efectiva para lograr resultados contundentes en el combate a los criminales.