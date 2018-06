Por: Karla Mar//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (06/06/2018).- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar, exigió al coordinador de MORENA en el norte del país, Ricardo Monreal presente las pruebas de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está manipulando el proceso electoral, de lo contrario piden que se vaya del Estado.

“Con qué cara viene Ricardo Monreal a decir que el gobernador está metido en la campaña, si tiene pruebas que presente la denuncia, si no que se retire del Estado porque los tamaulipecos estamos construyendo una entidad en paz, en lugar de venir a enlodar el proceso electoral que se vive en nuestro Estado, debería explicarle a la ciudadanía quiénes son los candidatos de MORENA, uno de ellos, hijo de un ex gobernador de Tamaulipas”, señaló Elizondo Salazar.

En conferencia de prensa y acompañado por 10 diputados locales, tres federales y una senadora, señaló que el Coordinador del Morena no debe venir a Tamaulipas a ofender y a engañar a los tamaulipecos.

“Lo que debe hacer es informar que hizo con las 14 toneladas de marihuana que en el 2009 fueron encontradas en uno de sus ranchos de su propiedad, él y su hermano David tenían como fachada una empresa que fabricaba chile, la indagatoria quedó registrada en un expediente que tiene en su poder la PGR”, expuso.

Pidió además a Monreal informar el trámite que recibió la investigación en la que su mano derecha el Director Jurídico del gobierno de la Delegación Cuauhtémoc fue detenido la madrugada del 16 de septiembre del 2016, con una caja que contenía 600 mil pesos en efectivo dinero cuyo origen no pudo acreditar.