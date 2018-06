Tweet on Twitter

***El Gobernador manifestó que continuarán las investigaciones para esclarecer asesinatos de periodistas en esta entidad.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/06/2018).- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reiteró su compromiso y respaldo con todas aquellas acciones que se emprendan en favor de la libertad de expresión, y manifestó su interés por que continúen las investigaciones para esclarecer los atentados en contra de los periodistas en esta entidad.

Hay que recordar que en lo que va del año, 2 periodistas han sido asesinados en Tamaulipas.

“Sí hay alguien que ha defendido no solamente en el discurso político sino en la más alta tribuna del Senado de la República las acciones que se han llevado a cabo ha sido un servidor, y en el caso muy particular de los desafortunados asesinatos que ha habido a lo largo de estos últimos años, y en el caso particular de Nuevo Laredo que ha sido el único caso que se ha resuelto o se le ha dado seguimiento”.

El mandatario dijo que al igual que se dio seguimiento al crimen cometido en contra de Carlos Domínguez Rodríguez, se hará lo conducente para esclarecer y aplicar justicia contra quienes acabaron con la vida de Héctor González Antonio.

“Hay el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias; en Tamaulipas no más impunidad, y por supuesto que estamos defendiendo aquellas acciones que van encaminadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, tomando en cuenta que la libertad de expresión es un derecho universal, no solamente para los medios de comunicación sino para la sociedad”.