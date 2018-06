Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (08/06/2018).- Quienes capacitan con la figura de capacitadores electorales, llegaran al día de la jornada más importante de la fiesta cívica de este país, “bien armados”, con las herramientas y la capacitación necesaria para hacer un buen papel.

En las oficinas del Consejo Municipal Electoral ubicadas en la zona centro de Altamira, un grupo de 52 elementos se han venido capacitando en temas diversos de sumo interés.

En esta ocasión correspondió a Arely Herrera impartir algunos talleres, el último el conteo de votos, ya se habló de la jornada electoral, armado del paquete, firma de las actas y algunos otros.

Por parte del Secretario jurídico Héctor Rodríguez se hablara de los delitos electorales porque tienen que ir bien armados, la función es apoyar entregar el paquete electoral y el día de la jornada ellos puedan apoyar con la asistencia electoral, pero debido a que el espacio es pequeño, se trabaja con grupos de 26 personas, que es solo la mitad.

Hay que resaltar que la lista nominal en el Municipio de Altamira es de 174,150 personas de zona urbana y la zona rural, pero pudiera haber modificaciones por si alguna persona muere previo al día primero de julio y se debe de dar de baja, pero muchas veces no ocurre, es la cultura de México, señalan quienes llevan a cabo la capacitación.

“Mi papá me dejo dentro del testamento y para eso quiero el acta de defunción, no porque me interese darlo de baja de la lista electoral, por eso las listas nominales a veces los sorprenden”, aseguran.

En este Municipio habrá al menos 236 casillas entre el área rural, y ya se están colocándolos los listados de las ubicaciones, en sitios estratégicos como la presidencia municipal, tiendas, escuelas, para que la gente se vaya dando cuenta en cual le corresponde emitir sus sufragios por quienes consideren los mejores candidatos.