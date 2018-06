Tweet on Twitter

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (08/06/2018).- Por sacar a Reynosa del rezago de más de 30 años cuando fue Presidente Municipal con trabajo, honestidad, honestidad y más honestidad, Maki Ortiz es considerada por ciudadanos como el ejemplo a seguir para quienes aspiren ser alcaldes.

Dar de baja a más de 1,000 aviadores del Municipio y con ello rescatar 350 millones de pesos que desde ahora y en adelante deben ser obras públicas, sociales y equipamiento; aumentar de los siete a los 63 millones de pesos en becas y becas para titulación profesional, encabezar el plan de obra más grande en la historia de Reynosa y trabajar en la solución al sistema de drenaje en la rehabilitación de cárcamos, colectores y subcolectores, son temas que los ciudadanos consideran importantes para reelegir a Maki Ortiz en la Presidencia Municipal.

Juan Ávalos, trabajador y residente en el fraccionamiento San Pedro, sostuvo que la candidata a la Presidencia Municipal de la coalición Por Tamaulipas al Frente, Maki Ortiz, es “Una mujer muy luchista que le ha puesto el ejemplo a muchos políticos no solo por su forma de gobernar y trabajar con honestidad, es un ejemplo porque a pesar del cáncer e infarto cerebral que sufrió, es una luz para muchos de que cuando se quiere, se puede. Confiamos en Maki porque es un ejemplo, un gran ejemplo que busca apoyar a la gente, nosotros ¡vamos con Maki!”.

Adriana Barrón, ama de casa, comerciante y madre soltera, habitante de San Pedro, está convencida de que Maki es la mejor porque “Ella ha ayudado mucho en la ciudad, se ve su trabajo, yo veo los cambios en las pavimentaciones, en las becas y en que ya no hay aviadores en Municipio. Mi hija es una niña especial, ya es mayor de edad y tiene su credencial de elector, no sabe leer ni escribir pero tenemos una convicción: Maki”.

Selma Ovando, quien recientemente acaba de dar a luz, destacó que hay confianza en la doctora Maki “Y es que Maki sabemos que ha entregado muchísimas becas y pavimentaciones en las colonias, Maki ha trabajado muy bien y como bien dice, hay mucho por hacer, todavía faltan cosas y queremos ver más resultados y para es debemos estar más unidos”.