De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (11/06/2018).- La confianza de los ciudadanos en Maki Ortiz se afianza como nunca antes gracias a que durante el tiempo en que estuvo al frente de la Presidencia Municipal observaron la transformación de esta frontera de una ciudad devastada y sumida en un bache de más de 30 años de rezago, a una frontera que se levantó, que despertó y que no quiere volver ni al pasado ni a experimentar caprichos.

En su recorrido por el sector de la Unidad Obrera, un multitud acompañó a Maki Ortiz y su suplente, Mirna Flores, para saludar y dialogar con ciudadanos y familias tanto de la colonia antes citada, así como de la 1o. de Mayo, 16 de Septiembre y la 20 de Noviembre.

También acompañada por Ernesto Robinson Terán, candidato a Diputado Federal por el IX Distrito, asimismo su suplente Ricardo MOreno, palmo a palmo de este sector, se pudo apreciar el cariño, respeto y diálogo que los habitantes tienen con Maki Ortiz, candidata a Presidente Municipal a la Presidencia Municipal por la coalición Por Tamaulipas al Frente.

Con un: ¿Cómo está?, Pase usted a esta su casa, ¡Hola!, Que bueno que la tenemos aquí, ¡Es Maki!, ¡Gracias! y hasta efusivos abrazos de las madres de familia, Maki Ortiz recibió no sólo el afecto de los reynosenses, también su apoyo para dar continuidad a las obras públicas y sociales de este gran proyecto de los ciudadanos llamado: Reynosa.

Si Reynosa empezó a salir del rezago de más de 30 años de olvido de los pasados gobierno, ha sido porque cuando Maki Ortiz entró al Municipio hace más de año y medio, encontró una Reynosa hecha pedazos y puso manos a la obra con mucho trabajo y honestidad y más honestidad, sacando de la Presidencia Municipal a unos 1,300 aviadores, que al año socavaron a todos los reynosenses 350 millones de pesos ¡al año! y esta cantidad la rescató Maki y la aplicó en obras públicas y equipamiento para Protección Civil, Bomberos, Tránsito, Seguridad, Obras Públicas, Servicios Primarios, Basura y COMAPA.

Desde hace muchos años Reynosa debió contar con este equipamiento, el Municipio se pudo ahorrar, por ejemplo, 200 mil pesos por camión de basura contratado y contar con los propios, como hoy los tiene.

También, con Maki Ortiz se aplicó el plan de obra más grande en la historia de Reynosa, más de 130 calles pavimentadas en año y medio, calles donde por cierto también se trabajaron las tuberías y subcolectores de drenaje; además se aumentaron las becas educativas de los siete a los 63 millones de pesos, Reynosa es ejemplo nacional porque pagó, con las becas, los títulos profesionales de sus universitarios y hoy muchos de ellos tienen empleos bien pagados.

El rezago se dio también en el abasto de agua potable y el sistema de drenaje, el cual fue saboteado para hacer quedar mal al Gobierno Municipal.

En estos temas, cuando Maki Ortiz entró a la Presidencia Municipal se encontró que en agua potable solo había un 30 por ciento de equipo, por lo que empezó a trabajarse en el tema y al paso del tiempo se fueron solucionando los problemas y aunque falta mucho para suministrar agua potable a las colonias, Maki Ortiz dejó sentadas las bases para que esta situación acabe en el menor tiempo posible y que las familias cuenten con líquido para su uso.

En drenaje, se han localizado costales llenos de tierra, pelotas, llantas, colchones enteros, postes, triciclos, grasas, piedras y muchos objetos más que obstruyeron el drenaje y causaron brotes de aguas negras, muchos de estos objetos no cayeron solos, no, fueron arrojados a la infraestructura de Comapa de forma dolosa para hacer quedar mal al organismo de agua y drenaje, sin importarles el grave impacto que le causarían a las familias.

Además del olvido de más de 30 años de los pasados gobiernos en los cuales no les dieron mantenimiento y causaron caídos y socavones, Maki Ortiz fue quien tuvo que trabajar en el tema y por vez primera se empezó a hacer un trabajo grande en beneficio del buen servicio del alcantarillado y la salud de Reynosa. Fue con Maki Ortiz que se rehabilitaron cárcamos, colectores y subcolectores, obras que son subterráneas y que por tal motivo los pasados no le entraron porque son obras no se ven, pero que desde hace mucho tiempo eran necesarias.