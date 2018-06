Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (12/06/2018).- Erasmo González Robledo quien aspira a la diputación Federal por el séptimo distrito electoral, que comprende Ciudad Madero y Altamira, dijo que esperaban que el día de la jornada electoral hubiera una participación ciudadana mayor al 62%.

Aseguro el entrevistado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que para poder obtener los resultados que los lleven al triunfo, ofrecerán a los ciudadanos un blindaje de su voto.

“La participación ciudadana será mayor del 62% pues va a causar este tipo d condiciones favorables, nosotros desde el primer día de la campaña estamos participación en el proceso de manera limpia, pero aún más saben que vienen observadores internacionales y hemos tenido y también lo ha manifestado nuestro representante de la circunscripción dos el doctor Ricardo Monreal de la participación de estas personas para el estado de Tamaulipas, buscaremos que la presencia de ellos y observadores electorales sean registrados y la alta participación ciudadana nos permita incorporar más blindaje a estas elecciones”.

Menciona además que serán respetuosos, pero no pueden confiarse “ que por su puesto nosotros seguiremos invitando al ciudadano a participar, pero también lo decimos con mucha calidad, somos respetuosos del estado de derecho y creemos que los instrumentos son la legalidad y la justicia electoral y en este sentido vamos a seguir participando, es importante democratizar este proceso y que el ciudadano tenga la confianza de que vamos a blindar con todas las fuerzas su decisión de transformar al país y transformar Altamira y este México que tanto queremos”.

Al final Erasmo González, menciono que se continúa trabajando con la estructura para que esta esté bien preparada para el día de la elección en nuestro país.

“Nos ocupa más que no ocupa, hemos visto en lo particular, el trabajo de la estructura electoral, reitero no solo de MORENA, y de los partidos aliados, de Encuentro Social y del Trabajo, déjenme decirles que en este momento tenemos casi al 100% el distrito 7 Madero y Altamira completa la estructura electoral, que va a permitir asegurar la decisión de los Altamirenses y Maderenses”.