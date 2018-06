Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (13/06/2018).- El gobierno municipal a través de protección civil advierten a la ciudadanía con anuncios panorámicos en puentes peatonales sobre la carretera a Río Bravo sobre la apertura de la temporada de huracanes 2018, mismo que tiene vigencia hasta el 30 de noviembre.

Las recomendaciones es ante todo del índole preventivo, es decir no tirar basura en la vía pública, no mantener objetos como láminas arriba de las azoteas así como otros tipo de material que pidiera “volar” con los fuertes aironazos.

En el anuncio panorámico indican que pueden “visitar” la página oficial del municipio www.reynosa,gob.mx y en caso de emergencia llamar al 911.

La autoridad municipal recomienda ampliamente que en caso de que haya alerta de tormenta tropical o huracán, elegir con anticipación un lugar adecuado si su casa no es del todo segura para soportar los aires y lluvias.

También prepararse con suficientes suministros alimenticios, agua potable, guardar muy bien los documentos oficiales reiterando que acudan a un refugio temporal en caso necesario, pero sobre todo no tirar basura a la calle y dejar la basura en “bolsas” en la banqueta, ponerla ahí al momento en que pasen los camiones de la basura.