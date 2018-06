Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (13/06/2018).- Confiado en el trabajo que se ha realizado desde su trinchera, el candidato por la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, a la alcaldía Maderense, Andrés Zorrilla Moreno, se dijo contento por la respuesta y enfatizo en reunión sostenida con habitantes de la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad que “huele a triunfo”, refiriéndose a los resultados que ve venir el día primero de Julio.

Tras una explicación a los vecinos el alcalde panista con licencia, mismo que busca la reelección, dijo: “Sin duda nos convertimos en un referente en el estado, Madero saben dónde está, saben quiénes somos, nos respetan y nos ven como ejemplo en muchos sentidos, nuestra gente se puede sentir muy orgullosa, de vivir, trabajar y de estar metidos en un proyecto de una ciudad como Madero”.

Y subraya además Zorrilla Moreno, “recuperamos la identidad de nuestra gente y nuestro municipio, un tema de orgullo de sentirse gente que trabaja, produce y vive en Madero. Es importante, que este primero de Julio el llamado sin duda es para la sociedad civil, porque mi comentario en ese sentido es para que no califiquen lo que va a pasar con las encuestas, el tema sin duda nos favorece muchísimo, pero no se gana una elección con encuestas, no se gana una elección con percepciones, quiero decirle que ni siquiera me motivan en el tema de trabajo”.

Señalo el candidato que no hay tiempo de echar las campanas al vuelo y se trabaja todos los días.

“Vamos muy bien, pero se gana convocando a nuestra gente a votar y no es nada más convocar a los que están aquí, hay que ir por más gente y traer a la sociedad civil, a los vecinos, a la ciudadanía, a los que de deberás hacen genuino un gobierno, a los que le dan sustentabilidad a los gobiernos electos que es la gente, son quienes le dan sentido a los funcionarios electos, hay que ganar muy bien…¡huele a triunfo!, se ve se siente el triunfo, por su puesto, pero no hay que soltarlo hasta que se tenga y mientras más números tengamos mejor, porque más fortaleza vamos a tener”, enfatiza.

Al hacer compromisos a los asistentes les dijo de forma directa Andrés Zorrilla.

“ En los gobiernos después del primero de Julio hay que regresar con la gente, pero también gobernar para todos y que la gente esté en paz y ese es el proyecto de largo plazo, con una inversión pública y una imagen urbana, como nunca”.

Sin duda habrá un alcalde reelecto en ciudad Madero, como en muchos municipios del Estado y esperan la gente se volque en las urnas, como con Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa, que serán excelentes aliados en el Senado-.subraya.-

Sobre el tercer y último debate, dijo Zorrilla Moreno “ nos da la enorme confianza que la gente ha madurado enormemente y desde el punto de vista político y electoral, la gente ha ido reconociendo propuestas populistas y propuestas de ofertas que pueden poner en serio deterioro del país, y propuestas reales de gente preparada”.

“Los gobiernos de la alianza han sido sinónimo de gente se servicio, porque aquí lo que viene son menos promesas y más hechos”, señalo para concluir.