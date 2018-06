Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (14/06/2018).- Un alto porcentaje de choferes de unidades del servicio público en esta ciudad padece de enfermedades como la Diabetes, la hipertensión arterial, así como de obesidad.

Jorge Luna Loya, quien representa al gremio en mención bajo las siglas de SIGBRUSA expuso que son las condiciones en las cuales se trabaja diariamente las que provocan que los responsables del servicio de microbuses principalmente padezcan estas enfermedades.

Siendo un total de 360 trabajadores del volante los que laboran en las rutas establecidas de Altamira, tienen padecimientos de hipertensión, diabetes y obesidad, subraya.

Y es justo durante esta temporada de calor que mayormente sufren estas personas al estar efectuando sus labores diarias, incluso uno de ellos sufrió un infarto hace algunos meses, pero fueron más sus ganas de poner al pasaje a salvo lo que le obligo a “jugársela”, antes de perder la vida.

“Para nosotros hay programa médico en los chóferes, transporte no aplica atención médica, cada quien se debe ir uno cuidando su salud, pero el sindicato SIGBRUSA le pidió al Sistema DIF de Altamira que nos apoye con un médico que vaya a checar tan siquiera la presión, porque ha habido accidentes, en Tampico”.

“Ustedes recuerdan como le dio un paro cardíaco a un chófer y se estacionó fue lo bueno, pero nadie sabemos cómo estamos de salud y queremos que tan siquiera sepan cuanto traen de presión y eso es lo preocupante externo Luna Loya.

El citado gremio aglutina a alrededor de 1,200 choferes y un 30% son los que andan con problemas de salud, sostuvo su líder.

“Traemos serio el problema de obesidad en todo lo que contiene porque el ejercicio de un chófer, no es todos los días caminar, si no manejar y ahí es cuando nos percatamos que no estamos bien al 100% en salud, yo creo que un 30 por ciento, andan enfermos de los que les estamos diciendo”.

De acuerdo a las instrucciones recibidas los choferes saben que de sentirse mal, es necesario bajar al pasaje y tratar de pedir ayuda o atención médica de ser posible.