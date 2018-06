A que muchachos estos ¡¡¡

Por: Humberto Gutiérrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (15/06/2018).- Participo con un grupo colegiado, plural en sus ideas e intereses políticos, somos 18 con cuales realizamos pruebas, sondeos de opinión, compulsas, cruzamos información, nos confiamos y nos reservamos la fuente, tenemos seguridad digital

El último sondeo se hizo entre jovenes18 que están ubicados en los principales municipios, el grupo de 12 donde se encuentran el 80% de los electores, y en 4 de los llamados medianos y 2 de los llamados chicos.

La prueba consistía en detectar a los que por primera vez votarían este 1 de junio, 50 cuestionarios para los 12, 25 para los 4 y 10 para los chicos. En suma 720.

Se les pidió previo anonimato a quien dirigirán su voto y que marcaran el cuadro respectivo en cada una uno de las selecciones: JOSE ANTONIO MEADE, RICARDO ANAYA, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, JAIME RODRIGUEZ CALDERON el bronco y VOY A VOTAR pero aún no sé.

Y luego depositarán en una urna sellada.

Le pareció simpático, curioso la forma de solicitarles, los “ encuestadores” todos somos mayores de edad, los más pintamos canas y esperamos en tiendas de autoservicio en la hora que llegan los jóvenes.

En 8 ocasiones visitamos las escuelas preparatorias.

El resultado de este ejercicio fue: Los jóvenes que votan por primera vez 384 ( 53.33) por ANDRES MANUEL, 89 (12.36) que se sienten identificados con ANAYA, 53 (0.74) por el Bronco, y por PPMEADE apenas 38 (0.53). 156 ( 21.66) no sabe por quién va a votar.

Si todos los indecisos se fueran a un mismo candidato, no sería suficiente.

Se hizo este ejercicio porque ocho millones de jóvenes por primera vez van a estrenar su credencial de elector. Es la prueba pequeña pero es más grande que la utilizada a 80 millones de electores.

Si la muestra es identificada como confiable y la proyectamos a nivel nacional, sin duda, el próximo presidente es ANDRES MANUEL.

AMLO está en la mente de la mayoría, la mayoría tomó la decisión.

La respuesta de las mentiras del tercer debate, poco tardamos en darnos cuenta de la realidad. Los terceros afectados, los empresarios, salieron a dar la cara y dijeron MEADE y ANAYA faltaron a la verdad, lo consideran una ofensa y tenga la seguridad que pondrán las respectivas denuncias.

Con la llegada del mundial de futbol los políticos le apuestan al olvido de la gente y a esta, se va a olvidar el tercer debate al empezar la fiesta del futbol acompañada por la mexicana alegría.

Los comunicólogos hicieron su tarea. Bien o mal no es tiempo de calificar. El resultado electoral va a tener aplausos para algunos y mal rato para otros.

¿ No será que los funcionarios están en pecado electoral cuando utilizan su tiempo laboral para hacer campaña en las redes sociales?.

Quiero decirle que no me enojo, solo observó, miro, pienso, cruzo la información, y luego si me decepciono, me alejo si es necesario. Evito la gente toxica.

En la vida he aprendido no se gana, ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. La vida es tiempo de aprender, de descubrirse, de equivocarse, se borra y se vuelve a escribir, se cae, se levanta una y otra vez.

De los bueno que hay que recoger del tercer debate, es que todos los candidatos toman la bandera de LOPEZ OBRADOR de su combate a la corrupción y programas sociales.

Tú, José Antonio [Meade] y tu jefe [Enrique Peña Nieto] van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque eso es lo correcto y entiendo que se pusieron de acuerdo con López Obrador, por eso ya los perdonó”.— Ricardo Anaya, candidato de la coalición, Pan, Prd y Movimiento Ciudadano.

Anaya exhibió a Meade varias fojas para presumir su exoneración sobre cargos de lavado de dinero, así como supuestas pruebas que relacionan a Peña Nieto con el caso Odebrecht.

Denunció, además, un supuesto pacto de impunidad entre el gobierno de Peña y López Obrador, puntero en intención del voto y a quien acusó de corrupción cuando fue jefe del Gobierno de Ciudad de México (2000-2005).

En la edición del miércoles el Universal publicó un acto de legítima defensa por la empresa acusada por Anaya, diciendo y asegurando que ellos nunca han sido constructores, ayer con Ciro Gómez dio la cara el Ing. Jiménez acusado por Meade de socio de Obedrech. Muy furioso le dijo en público que era un mentiroso y se la va a demostrar.

Todo por su propio peso cae.

López Obrador contesto: “No he visto a Peña en seis años”, seguido de “No es mi fuerte la venganza; justicia no venganza, ni a ti te voy a meter a la cárcel”, le dijo López Obrador a Anaya, quien se disputa con Meade el segundo lugar en las encuestas de intención del voto para las presidenciales del 1 de julio.

A que muchachos estos ¡¡¡

En lo local, los ojos y miradas de Reynosa están puestos para la elección en MAKI ORTIZ por su intenso trabajo, con muchas obras sociales, de infraestructura en corto tiempo, en año y medio donde ha logrado el programa de inversión histórico con transparencia y honestidad, cuando ha sabido ganarse la confianza, es ben fácil poder ver a la cara y pedirle el voto.

Así es MAKI.

