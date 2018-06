Tweet on Twitter

***Esperan la basificacion antes de que se vaya EPN.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (19/06/2018).- Cientos de trabajadores de la salud siguen esperanzados de que les llegue su basificacion, antes de que concluya la administración Federal de Enrique Peña Nieto.

Y si no se puede a todos, al menos a los 25 con mayor antigüedad.

Así lo informo Edith Rodríguez Ramírez, Secretaria General del sindicato de Trabajadores de la Secretaria de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 12.

“Ya merecen tener su homologación, al parecer hay una situación a nivel Federación, donde todavía no se libera el recurso para las homologaciones, pero estamos en proceso de ello junto a las autoridades estatales, aproximadamente en este proceso en la zona de Altamira, hay más o menos unos 25, se supone que está autorizada, no sabemos en qué momento la liberen, no han dicho nada, son los que cumplen con los años de antigüedad”.

Añade la líder gremial “se quedarían pendientes muchos, porque somos aproximadamente 460 trabajadores, de los cuales 172 somos basificados en la jurisdicción, los demás no cumplen porque acaban de entrar, aquí el proceso es de los 2013 que están pendientes”, explica.

La situación les genera afectación porque no hay seguridad laboral, argumenta Edith Rodríguez Ramírez.

“Afecta porque no hay una seguridad, pero todo lo que hay de trabajadores de contrato se les ha respetado sus actividades y a nadie se le ha dado de baja a menos que tengan algún incidente grave por el cuales de la baja”.

Por otro lado para concluir se refirió a quien hace algunos meses provoco una serie de quejas así como manifestaciones en esta Jurisdicción.

“La coordinadora de vectores fue cambiada a la Jurisdicción de Tampico, a la cual pertenencia, solo se le termino su comisión y se está trabajando ahora con respecto en un marco de respeto, esta de encargado el señor Israel”, puntualizo.